Concejales del Frente de Todos-PJ participaron del operativo sanitario que coordinó acciones entre Nación, Provincia y Municipio. Destacaron la incorporación de organizaciones sociales en la tarea territorial, y señalaron que "la presencia del Estado siempre hace bien, y más en estos tiempos". Por primera vez, el programa Detectar que impulsa el Ministerio de Salud de la Nación desplegó sus recursos en nuestra Ciudad, en una articulación con la Gobernación y el Municipio de Campana. El imponente operativo, que involucró una gran logística y numerosos efectores sanitarios y sociales, tuvo lugar en los barrios Lubo y Dignidad, y contó con la participación de Concejales del Frente de Todos-PJ, quienes se refirieron a la jornada. "Hace mucho tiempo venimos bregando por el trabajo articulado, y la presencia del equipo provincial sumado al municipal junto con el aporte de las organizaciones sociales que están presentes permanentemente en el barrio, dio sus frutos" señaló el Concejal y médico, Rubén Romano, quien estacó la coordinación de la Directora de la Región Sanitaria V, Mariela Torres. "Los vecinos y vecinas recibieron de muy buena manera, colaborando con los grupos de trabajo. Nos pone muy contentos. La presencia del Estado hace bien, y más en estos tiempos. Hay que esperar los resultados de los casi 40 vecinos sintomáticos que fueron hisopados, pero nos queda la tranquilidad que en caso de ser positivos, van a recibir el tratamiento correspondiente y no se multiplicarán los contagios" sostuvo Romano. Por su parte, el Concejal Oscar Trujillo, también Presidente del Partido Justicialista local, se mostró sorprendido "por las diferencias muy evidentes respecto al operativo municipal, ya que el esfuerzo de los trabajadores locales es muy grande y no da abasto para abarcar todo el territorio campanense. El de hoy (por ayer) ha sido un despliegue muy grande, que contó incluso con un camión de vacunación y atención médica dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación, la coordinación y el despliegue territorial por parte de la Provincia, y el acompañamiento de las Secretarías Municipales afectadas al tema COVID-19. Pero fundamentalmente, la inclusión de organizaciones sociales con presencia en el barrio, las que a diario organizan ollas populares y asistencia alimentaria". Finalmente, la Presidenta del bloque del Frente de Todos-PJ, Sol Calle, también destacó la tarea coordinada. "Quedó demostrado que trabajando juntos podemos ayudar a más vecinos. Es lo que venimos pidiendo insistentemente para la conformación de un Comité de Crisis, que nos permita seguir colaborando en todo lo necesario". Calle detalló que "el Ministerio de Salud venía ofreciendo mucho este programa, pero desde la Secretaría de Salud consideraban que no era necesario, y que con lo que el Municipio realizaba estaba bien. Pero este momento de la pandemia y el crecimiento de la circulación viral hizo que finalmente desembarcara, y la insistencia de todos y la predisposición del Ministerio de Salud de la Nación terminaron gestando la llegada del Detectar a la Ciudad". Por último, la titular del bloque remarcó: "Ojalá sirva de experiencia para que se siga replicando de esta manera, en las distintas acciones que se lleven a cabo en torno a la lucha contra el Coronavirus. Hay que desterrar prejuicios. Todo el equipo municipal seguramente estará muy conforme con todos los que nos sumamos a participar, sin dudas que es muchos más fácil y mejor si colaboramos todos juntos" cerró.

Romano, Calle y Trujillo, entre los ediles que se acercaron a colaborar.



FdT-PJ:

"Quedó demostrado que trabajando juntos podemos ayudar a más vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar