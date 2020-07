La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Gustavo Parravicini:

"Es el momento de pensar alternativas económicas y productivas más inclusivas"











Gustavo Parravicini

Así se expresó el titular del Frente Grande de Campana quien analizó la posibilidad de que la ciudad trabajé para desarrollar proyectos de la economía social y la agricultura familiar. "No soportamos ver cómo las familias de nuestra ciudad viven según decisiones que se toman muy lejos de nuestro territorio". A raíz de la crisis económica mundial que se vive actualmente desatada por la pandemia de Coronavirus que puso al descubierto todas las desigualdades que existen epor eso el presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini, se expresó sobre la importancia que tendría para la ciudad y los vecinos que se genere un programa de desarrollo con un enfoque de economía social para fomentar la agricultura familiar y los sectores agrarios. "Podemos soñar con un Ciudad distinta, una ciudad que pueda contener a las presentes y futuras generaciones. Estamos pasando por unos de los momentos más complejos de la historia de la humanidad, la Pandemia no puede dejarnos igual ni como sujetos, ni como sociedad, ya todo será distinto". Puntualizando sobre la economía social como eje de desarrollo, argumentó "La economía social en tanto teoría emergente, se contrapone a la economía neoliberal al proponer como sentido principal de la economía el desafío de garantizar una ‘buena vida’ para todos y todas" y enfocándose en el desarrollo local agregó "Tenemos un Estado Local conducido por un grupo de funcionarios que aún sigue creyendo que la alternativa es el mercado, quizás a eso debamos adjudicar la falta de información que existe respecto de desocupados, especialización de recursos humanos, tenencia de la tierra, servicios financieros locales, etc. Nosotros, desde el Frente Grande, estamos obligados a proponer una alternativa por qué no nos gusta el presente de exclusión, no soportamos ver cómo las familias de nuestra ciudad viven según decisiones que se toman muy lejos de nuestro territorio". En ese sentido, enumeró "Contamos con universidades e institutos de formación que no son puestos en valor a la hora de pensar un desarrollo local que involucre a las casa de altos estudios, gremios movimientos sociales. Colegios de profesionales, desocupados, Pymes y todos aquellos actores económicos y sociales que puedan darle a la economía de nuestra ciudad un desarrollo inclusivo y endógeno". Respecto al proyecto destacó la importancia de que se trabaje en pos de incluir a los diferentes sectores de forma articulada junto al municipio "El Estado debe intervenir no en forma neutral sino acompañando a las organizaciones del sector y operando en el territorio muy claramente en favor de los sectores más postergados , incluyéndose en la toma de decisiones, valorizando espacios de participación y de articulación democráticos y pluralistas como puede ser a través de la creación de Mesas de Desarrollo Territorial , que pueden ser la base de articulación de demandas del sector y de políticas públicas activas consensuadas con el mismo en el territorio". "El Estado Municipal debería contar con recursos humanos especializados capacitados y de un presupuesto acorde para atender el 67 % de su territorio (islas) , más áreas periurbanas donde seguramente lo rural se amalgama con lo urbano , este sector de la economía tiene una importancia estratégica relacionada a la generación de alimentos, el cuidado del medio ambiente y la generación de materias primas, insumos para la agroindustria como así también el turismo en un proceso constante de intervención el Estado Municipal puede ser capaz sin duda alguna de frenar la migración hacia lo urbano y hasta poder soñar con un cambio del sentido del flujo migratorio que permita mejorar la calidad de vida de muchos vecinos que hoy viven en situación de pobreza y marginalidad en los barrios periféricos de la ciudad" . Resaltando la importancia del territorio insular agregó "el territorio islas puede ser un generador de Empleo para aquellos que por distintas razones, que se deberán conocer, no han sido incluidos en el proceso del conglomerado industrial, también de generación de productos primarios que de una alternativa de inserción laboral y de vida distinta a la grandes industrias de la región". "Crear un Programa dentro de la estructura Municipal, con fuerte base en el territorio, a través de la creación de Mesas de Desarrollo Territorial, las que abordarán en forma conjunta la "Economía Social y la Agricultura familiar", finalizó.

Gustavo Parravicini:

"Es el momento de pensar alternativas económicas y productivas más inclusivas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar