La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 30 de julio







DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución A/RES/68/192 en el año 2013, en este día se toma conciencia acerca de la situación de las víctimas de trata de personas y se promueve la protección de sus derechos. El tema de este año es "Trabajar en primera línea para terminar con la trata de personas" y tiene el propósito de homenajear a los trabajadores que desafían a los traficantes y luchan para que las víctimas tengan justicia. Teniendo en cuenta que su labor se dificultó por las restricciones de la pandemia, esta jornada cobra mayor importancia. Por otra parte, la "Campaña Corazón Azul" pretende alentar la participación masiva de los ciudadanos para que se tomen medidas que contribuyan a terminar con este delito. El corazón azul representa la tristeza de las víctimas y la insensibilidad de las personas que compran y venden seres humanos. Cabe aclarar que este delito no sólo se limita a la explotación sexual de las víctimas sino que también abarca la explotación laboral, mendicidad, servidumbre doméstica y extracción de órganos. A nivel nacional, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata posee la línea telefónica gratuita 145 para recibir denuncias y brindar asistencia. ARGENTINA SUBCAMPEÓN DEL PRIMER MUNDIAL DE FÚTBOL Debido a que en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1932 no se tenía previsto incluir el fútbol, la propuesta de crear un Campeonato Mundial de Fútbol de Jules Rimet, presidente de la FIFA, fue aprobada en el año 1928; en aquel Congreso de la FIFA se estableció que el mismo iniciaría en el año 1930, estaría abierto a todos los miembros y se jugaría cada 4 años. Ante esto, Italia, Suecia, Hungría, España, Holanda y Uruguay se ofrecieron para ser las sedes. Tras largas discusiones, el país sudamericano fue elegido por celebrar el centenario de su independencia y ser el bicampeón olímpico (1924-1928); asismismo, Uruguay se comprometió a construir un imponente estadio, el Estadio Centenario, y pagar los costos de los participantes. Pero la profunda crisis financiera del año 1929 y los costosos pasajes de barco provocaron que los europeos rechazaran participar. A pesar de esto, Rimet logró que Francia, Yugoslavia, Bélgica y Rumania participaran; por otra parte, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil,México, Perú, Bolivia y Estados Unidos formaron parte del torneo. Compuesta por Guillermo Stábile, Francisco Varallo, Nolo Ferreira, Roberto Cherro y Luis Monti, la "albiceleste" debutó venciendo a Francia 1 a 0 con gol de Monti. Luego goleó a México 6 a 3 con goles de Stábile, Zumelzú y Varallo; venció a Chile 3 a 1 en un partido en el que Stábile se destacó; y aplastó 6 a 1 a Estados Unidos con tantos de Monti, Scopelli, Stábile y Peucelle. Frente a 90.000 espectadores la final se disputó en el Estadio Centenario; como ambos equipos querían jugar con su propia pelota, el árbitro resolvió que en el primer tiempo rodara el balón argentino y en el segundo el uruguayo. Curiosamente, la primera mitad terminó con la victoria de los argentinos 2 a 1, sin embargo, en la segunda mitad los locales dieron vuelta el partido 4 a 2 y se consagraron campeones. FINALIZA LA CARRERA NUEVA YORK-PARÍS Un día como hoy en el año 1908, el equipo norteamericano, a bordo de un Thomas Flyer, triunfaba en la Carrera Nueva York-París. En la misma participaron 4 países: Alemania con un Protos; Francia con un De Dion-Bouton, Motoblocy Sizaire-Naudin; Italia con un Züst; y Estados Unidos con un Thomas Flyer. En el recorrido original los pilotos debían atravesar el Estrecho de Bering para llegar a Rusia pero la nieve y los fuertes vientos atascaron a los vehículos por lo cual los desviaron a Seattle y de allí los embarcaron a Japón y, posteriormente, a Vladivostok (Rusia), donde quedaban abandonados a su suerte. Cuatro días antes de la victoria de los estadounidenses, los alemanes arribaron a la meta pero como no pasaron por Japón y fueron directamente a Rusia se los penalizó con 30 días.







Efemérides del día de la fecha, 30 de julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar