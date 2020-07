La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 30 de Julio 2020

Por Luis María Bruno







En mi comunicación semanal con el amigo Cristian Banchero de Colonia Uruguay, me informa que el pejerrey continúa inestable por la zona con días de buenas capturas y otros en donde no se lo puede encontrar. Siempre se lo encuentra comiendo a media agua y en líneas generales con portes que son muy buenos. De todas formas estamos esperando que a principio de Agosto se comiencen a dar los pejerreyes de fondo que es donde mejoran notablemente los tamaños. En cuanto a la variada podemos decir que lo mejor pasa por hermosos bagres amarillos. En diálogo también con Daniel Console gran amigo, director y conductor del programa radial Diario oral del pescador me comentaba que en los pesqueros que están más cerca de la ciudad autónoma de Buenos Aires hay una posibilidad muy cierta que a partir del mes de Agosto, se abran los muelles del Club de Pescadores de Buenos Aires y el de la Asociación Argentina de pesca. Pero de momento todavía algunos pescadores impacientes van a tener que esperar unos días más. En lo que tiene que ver con las lagunas sigue habilitada la laguna de Lobos, si bien no son muchas las embarcaciones que salen aproximadamente entre veinticinco o treinta cuando la capacidad de la laguna es de seiscientas, la pesca está muy buena con pejerreyes de lindos tamaños los que pueden llegar hasta los ochocientos gramos. La laguna de Monte que siempre fue una laguna un tanto difícil, en comunicación con Gilberto Diros me comentaba una salida de pesca que realizó con el hijo y lograron unos dieciséis pejerreyes de lindo tamaño, pese a no poder conseguir mojarras para pescar y de esta manera tener que rebuscárselas para encarnar, siendo una laguna en donde como decía es un tanto difícil y lo que mejor rinde en el encarne es el panzudito o camarón. Con respecto a Chascomús sigue la laguna habilitada, con el incordio que es la habilitación de solamente una hora por día dentro de la franja horaria de las 9 y las 20 horas. En Indio Muerto en diálogo con José Morra presidente del club de pesca de Saladillo, nos informa que sigue bajando el nivel de agua de esta tres lagunitas y la pesca embarcada no se da por este motivo y además la pesca está muy devaluada. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las lagunas de Junín también siguen habilitadas como todas las lagunas para residentes y con los protocolos habituales, no siendo la pesca esperada tampoco tal vez por los grandes fríos y heladas que cayeron por la zona. Por Chasico aunque es una laguna un poco lejana es válido decirlo que está habilitada solamente para las diecinueve familias residentes, porque es una zona considerada de reserva ecológica y entonces se puede pescar solamente para sustento, no pudiendo entrar gente ni siquiera de los pueblos vecinos. Laguna de todos los Santos en 25 de Mayo sigue habilitada la pesca de costa siendo la misma muy pero muy pobre. Otra comunicación que mantuve fue con Matías Rubino presidente del Club de pesca Tapalqué. El arroyo Tapalqué se encuentra también habilitado con el mismo protocolo de siempre, con buen nivel de agua y pesca muy devaluada dado que no es temporada ya que es un sector de pesca de carpas nada más y alguna que otra tararira. También se habilitó la pesca en Azul que estaba inhabilitada desde Marzo, en el arroyo Azul el que se habilitó en el horario de 6 a 21 horas. Por la laguna las Barrancas en Lezama muy buena pesca de pejerreyes con ejemplares que superan el kilo de peso, habiéndose dado un ejemplar de un kilo cuatrocientos cincuenta gramos y otro de un kilo quinientos cincuenta gramos, siendo esta laguna una de las pocas habilitadas en el partido de Lezama. Desde el sur de Santa Fe en comunicación con otro gran amigo el Dr. Eduardo Gambini me hacía referencia que en la laguna La Soraida de Villa Cañas pesquero Luis Rovea, sigue habilitada la pesca solamente para pescadores locales y guías locales. Se mantuvo cerrada por catorce días debido a un caso positivo de COVID 19 que hubo en Villa Cañas, pero ya reabrió otra vez. También está habilitada la laguna La Picaza una laguna enorme del sur de Santa Fe lindante con las provincias de Buenos Aires y Córdoba con unas 60.000 hectáreas, habilitación que no es solamente para los pescadores locales sino que también abarca a localidades que se encuentren en un radio de 60 kilómetros, esto implica o abarca a una gran cantidad de localidades dado el tamaño de este espejo de agua. De esta manera están concurriendo una gran cantidad de aficionados de la zona sur de Santa Fe que están en el radio habilitado a esta laguna, ya que es la única que permite el ingreso de gente que no sea local. El pique se encuentra muy bueno con buena pesca, mucho pescado mediano a chico y entremezclado siempre se da algún buen matungo. Todo esto supeditado a como siempre digo a los casos que pudieran ir apareciendo en distintas localidades o en la localidad de San Gregorio que es la que está vinculada a la laguna, como en todos lados si se detectan casos positivos se volverá a Fase 1 suspendiéndose las actividades. En nuestro programa televisivo Nº838 de esta semana les mostramos una de las tantas formas de cebadero que se pueden utilizar, con el amigo y colaborador Oscar Enrique Suarez te mostramos el desancle Marroquí, desde el sur de Santa Fe nos vamos con el amigo Eduardo Gambini a pescar pejerreyes a la laguna La Picaza. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio Y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



El amigo Cristian Banchero de Colonia R. O. del Uruguay en su última jornada de pesca donde dio con un pejerrey de 1,855 gramos.



