La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Karting:

El preparador tiene todo parado en su taller: "Estamos en el momento más difícil desde cuando comencé a trabajar en este mundo de la competición", asegura. El parate que ha impuesto la pandemia de coronavirus no solo afecta lo deportivo en el mundo del automovilismo, sino también y fundamentalmente a la actividad laboral que lo rodea: es muy grande el número de personas que trabajan y viven del mundo motor y que están atravesando un duro momento, en el cual empiezan a asomar secuelas difíciles de recuperar. El campanense Mauro Santucho trabaja desde hace años como preparador en el mundo de la competición, especialmente en el karting, y su taller es hoy evidencia de la situación actual: "Como ves, ya no hay nada por hacer con los motores. Trabajamos realizando algunos arreglos en el taller, al que nunca se le dedica ese tiempo, pero también se van terminados las cuestiones de trabajo y de mantenimiento del galpón", explica. -Pero hay varios motores en tu taller. -Sí, claro, pero si te acercas ya tienen telarañas esos motores. Estamos en el momento más difícil desde cuando comencé a trabajar en este mundo de la competición. -¿En tus comienzos, en qué trabajabas? -Todo empezó con las motos y los ciclomotores. Allí fui haciendo mis primeras armas en la competición y me fui enganchando de a poco. Fue un momento muy lindo, tengo los mejores recuerdos y conocí gente como Dulio Ciaponi y el "Pipi" Juan Acosta, que son personas de bien que me ayudaron y nunca te ocultaban nada de lo que sabían. Siempre fue un gusto para mí compartir esos momentos -¿Y cuándo llegó el karting? -Se fue dando, todo de a poco. A mí me gustaba armar esos motores y un día encontré esa posibilidad. Mi primer piloto fue Iván Queipo, con un motor Garelli. Y nos fue muy bien: gané mi primer campeonato, que era la clase Escuela, que lo habilitaba a Iván para correr en el exterior. Ese buen resultado provocó que decidiera darle continuidad a este trabajo. -¿Desde ese momento no paraste más? -Claro: de a poco se fueron sumando pilotos, fueron apareciendo los resultados y por consecuencia también llegaron los muchachos que requerían de nuestros servicios. -Y así sumaste campeonato. ¿Cuántos en total? -En este momento, con exactitud, no te lo podría decir. Pero superé los 13 seguro, en distintos años, con diferentes pilotos. -Para un motorista, todo campeonato ganado implica una buena performance y deja una puerta abierta para que se sumen más pilotos. Ahora, ¿se puede disfrutar uno más que otro? -Todos tienen su encanto, eso es una realidad. A mí me parece que cada momento lo vivís a pleno. Además no todos los años se puede ganar uno, pero reconozco que hubo un año, el 2017, en que obtuvimos tres títulos: uno con Marcelo Ferrand en la Master B; con Leonardo García en la clase Potenciada; y con Micea Taborda en Juniors, en un final impresionante, porque se definió en el final de la última carrera. Son esas situaciones que no te olvidas, pero repito que cada uno tuvo su encanto en su momento. -Hiciste algo con autos también. -Sí, le hice el motor al Fiat Uno de Maximiliano Civitarese, que corría en la Clase 2 de ALMA y fuimos al rolo de Sbarra, donde comprobamos que le faltaban un par de caballos. Vinimos al taller, trabajamos y lo mejoramos un montón. Después, en carrera, no se estuvo tan lejos, pero no pudimos seguir porque lamentablemente no tenían el presupuesto y si bien también era otra experiencia para mí, sin elementos no podés hacer nada. Ojo: me gustaba el desafío, pero en la carrera hablé con Enriquito Busto y me dijo la justa: "con estos elementos solo vas a renegar, acá hay que utilizar otras cosas". Y como no había dinero decidimos dejar de atender ese auto. -¿Con cuántos pilotos te encuentra trabajando este presente? -Cómo te lo explico… Tengo varios que antes de este tema de la pandemia ya venían a correr, pero ahora no tengo en claro cómo vamos a comenzar y hago extensivo el tema a todo el karting en general. Acá en el taller están: Marcelo Ferrand y Emiliano Rivero de la Clase Potenciada; Sebastián Antelo y Tomás Muiola, de la Master A; Pedro Muiola y Federico Sfreddo de la Master C; Gastón Fernández y Nazareno López de Cajeros; Tobías Amarillo y Gabriel Ramallo, de Juniors; Alejandro Sfreddo, de la Master B; y también se están incorporando este año, como siempre lo hacen, Ricardo de Agustini y Marcos Vianda. -Tenés para entretenerte… -Jaja… Sí, el tema ahora es saber cuántos de ellos estarán en condiciones de arrancar. Desde que empezó la pandemia no hablé más con ellos y no sé qué decisión van a tomar. -Días atrás, Marcelo López se refirió a los preparadores en el ambiente del karting y señaló que se le miente mucho al piloto. ¿Cuál es tu lectura de este tema? -No alcancé a leer toda la nota, pero en esto cada uno tiene su librito y decide cómo manejarlo. Es como un vendedor que te ofrece sus productos y después decide. A mí me parece que cada cual utiliza sus elementos para trabajar con sus pilotos y finalmente ellos tiene la libertad de elegir dónde quieren estar. No lo cuestiono para nada, nos conocemos desde hace años y él sabrá por qué tiene ese pensamiento. Siento respeto por mis colegas, como ellos me respetan a mí. -Siguiendo con declaraciones de referentes del ambiente, "el Tano" Zarantonello aseguró que no le gusta "el puterío que se mueve en el mundo del karting". -Je… "El Tano" es un fenómeno, lo leí y no le erró en nada. Su experiencia le permite decir todas estas cosas. Es una gran persona, muy sana, muy honesta y está bien. En zona de boxes se dan todas esas cosas que dijo. Uno trata de no engancharse, pero pasan. El problema se complica cuando algunos creen lo que les cuentan y que les dicen. Yo he visto que amigos de años pierden esa amistad por alguna información mal dada. -¿Es difícil tener amigos dentro del automovilismo? -Yo diría que es muy complicado, porque a veces se confunden los roles y no es así. Acá, en el karting, lo que uno tiene son muy buenas relaciones con la mayoría de las personas. Ahora, la palabra amigo va por otro lado. En mi caso están fuera de la competencia; está el que te la juega de amigo y después se va y no te paga y a la otra carrera ya está con preparador nuevo. Esto es común en el karting. -¿Te tocó este tipo de experiencia? -Sí, seguro que no zafas, pero bueno ya está. Vos sabes que no cobras más y si no pisan más el taller te hacen un gran favor. Hay algunos que pasado el tiempo vuelven a ver si lo podes atender, son impresentables, cuesta creer que se manejen así. Son los pilotos golondrina que vienen de un lado a otro dejando sus cagadas en cada taller que pasan. Pero acá, nosotros los motoristas también somos culpables, porque nadie debería atenderlo si dejó deuda en el motorista que abandonó. -Mauro, ¿a quiénes se saluda en el final de la nota? -En primer lugar, a mi familia y a mi señora, que hoy es ella quien hace el soporte para seguir con todo esto. A Ferrando, que se porta muy bien conmigo; a los chicos del taller de Ciaponi, al Gallego Iglesias, a Tardito, que siempre se preocupa para saber cómo estoy y me da consejos. Y a todos los pilotos que siguen confiando en mí.



MAURO, UN TRABAJADOR DEL KARTING, JUNTO A MARCELA, SU ESPOSA.



