Breves: Deportivas

POSITIVOS EN EL ASCENSO Ayer se confirmó que Diego Anacoreto, arquero de Estudiantes de Buenos Aires, dio positivo de coronavirus. Así, se suma a otros jugadores del Ascenso que también se contagiaron en los últimos días, como Claudio Leguizamón (Deportivo Español), Alan y Kevin Barrionuevo (Almirante Brown) y Leadro Dreer (Defensores de Cambaceres). MÁS GOLES ARGENTOS Después de los tantos del martes de Rodrigo Palacio y Lautaro Martínez, este miércoles se registraron otros dos goles argentinos en la 37ª y anteúltima fecha de la Serie A de Italia: Joaquín Correa abrió la cuenta en la victoria de Lazio por 2-0 sobre Brescia, mientras que Giovani Simeone gritó para Cagliari en el triunfo 2-0 ante el campeón Juventus. En el Calcio solo resta definirse el tercer descenso y, en esa pelea, Lecce consiguió un triunfo vital al superar 2-1 como visitante a Udinese. Así quedó un solo punto por debajo de Genoa, que fue goleado 5-0 por Sassuolo. Los demás resultados de ayer fueron: Sampdoria 1-4 Milan, Hellas Verona 3-0 SPAL, Fiorentina 4-0 Bologna y Torino 2-3 Roma. SIGUE "EL OVEJA" La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) confirmó este martes la continuidad del entrenador Sergio Hernández al mando de la Selección Argentina. "Me da mucha felicidad y tranquilidad haber acordado la continuidad hasta los Juegos Olímpicos de Tokio. Era algo que me ilusionaba que suceda y ahora que está de manera oficial lo puedo decir con mucha alegría", sostuvo el Oveja. ¿CAMPAZZO A LA NBA? Medios españoles informaron ayer que Facundo Campazzo le comunicó a la dirigencia del Real Madrid que su intención es jugar en la NBA la próxima temporada. Para ello, el base argentino debería acordar su salida del Merengue (tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros). En Estados Unidos, tanto Dallas Mavericks como Minnesota Timberwolves estarían interesados en el cordobés de 29 años de edad. CREEVY, OTRA SALIDA Jaguares sigue sumando bajas de cara a un futuro repleto de incertidumbre: Agustín Creevy confirmó que se incorporará a London Irish, equipo de la Premiership. El hooker, de 35 años, era uno de los históricos de la franquicia argentina e, incluso, fue capitán de Los Pumas. Será el noveno argentino en la máxima categoría de Inglaterra y su salida de Jaguares se suma a las recientes partidas de Guido Petti, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Matías Moroni, Matías Orlando y Jerónimo De la Fuente. SCHWARTZMAN, EN BAHAMAS El tenista argentino Diego Schwartzman ya se entrena en Bahamas, lugar que eligió para prepararse de cara al regreso del circuito profesional, pautado para el 20 de agosto, cuando comenzará a desarrollarse el Masters de Cincinnati (que se disputará en New York en esta oportunidad). "El Peque" viajó acompañado por su coach Juan Ignacio Chela y su preparador físico, Martiniano Orazi. LA FAB, CON PROTOCOLO La Federación Argentina de Box anunció que el Ministerio de Salud de Nación aprobó el protocolo para el Covid-19 para la práctica del boxeo en todo el país. Así, según explicó la FAB, en adelante se podrá "autorizar el entrenamiento de deportistas de la disciplina" siempre que se cumpla con el protocolo presentado oportunamente y mientras la actividad esté permitida por el distrito correspondiente, de acuerdo a las condiciones sanitarias particulares.



