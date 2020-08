La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 La Auténtica Defensa:

Hoy 31 de Julio La Auténtica Defensa cumple 43 años ininterrumpidos de contacto con sus lectores. No es un año más, nos encuentra viviendo una pandemia que atraviesa a todos los habitantes del mundo y de la que Campana no ha quedado al margen; afectando nuestro estilo de vida, el trabajo y la economía en todas sus facetas. Un momento complicado del que todavía la salida es incierta y del que todos estamos aprendiendo a reinventarnos. Pero como normalmente se dice, toda crisis es una oportunidad. Y, tomando esa premisa como punto de partida, seguramente esta crisis mundial nos hará mejores: más solidarios, con mayor responsabilidad social y valorando las cosas simples que hoy por hoy parecieran tan distantes como lo son ese abrazo tan necesario, el apretón de manos, el beso, el encuentro familiar o entre amigos. En lo que refiere a nosotros, La Auténtica Defensa, también nos hará mejores. Nos cambiará desde adentro, como ya ha ocurrido, mejorando nuestros procesos para poder continuar trabajando (como lo hemos hecho desde el inicio mismo de la pandemia). Pero también nos cambiará hacia afuera, buscando ser el nexo entre la sociedad para que ese encuentro real que está faltando, pueda llevarse a cabo de alguna manera en nuestras páginas. Donde las acciones comunitarias puedan transformarse en historias, donde todos puedan expresarse con libertad y también con responsabilidad. En este contexto, no podemos dejar de agradecer a todo nuestro personal (en todas sus áreas) que nunca han bajado los brazos, que han aceptado los cambios propuestos para que La Auténtica Defensa siga estando en sus hogares. A los "canillitas" y distribuidores, que hacen posible que La Auténtica Defensa llegue en su formato tradicional a la puerta de cada casa, aún en estos momentos sanitarios tan complicados. A las empresas, comercios e instituciones; que en ésta situación tan difícil para ellos también, nos siguen dando ese apoyo incondicional y necesario para poder seguir adelante. También queremos agradecer a todos nuestros lectores que día a día siguen confiando en nosotros, que también han aceptado y utilizado nuevas vías de contacto, que se han mantenido informados a través de nuestro medio en cualquiera de sus versiones: diario en papel, página web, diario digital vía WhatsApp, y las redes sociales. Este nuevo año que comienza para La Auténtica Defensa abre, como siempre, nuevos desafíos. Sin dudas el virus Covid-19 acapara y concentra muchas de nuestras acciones actuales y a futuro, pero ni siquiera esto va a afectar nuestro compromiso de estar siempre al lado de nuestra gente, informándolos y también comprometidos en brindar nuestras páginas al servicio de la comunidad. Entre nuestro círculo más íntimo, no podemos dejar de ser nostálgicos y recordar con cariño a tantos protagonistas que han sido tan importantes en nuestra vida como medio de comunicación. Aquellos que ya no están entre nosotros, y otros que ya no pertenecen al staff activo, pero que nunca dejarán de ser uno más de nosotros. La Auténtica Defensa nació como una empresa familiar y hoy sigue siendo una gran familia. ¡Gracias por acompañarnos!





