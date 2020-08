La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Campana en Fase 4:

Desde el lunes, los clubes abrirán únicamente para esparcimiento y recreación







Esta medida la definió el intendente Abella luego de mantener una reunión con los presidentes del Club Ciudad de Campana y Campana Boat Club. No estarán permitidas las actividades deportivas. El intendente Sebastián Abella definió que, a partir de este lunes, los clubes podrán reabrir sus puertas a los socios para que puedan realizar actividades de esparcimiento y recreación en los espacios verdes. No obstante, no se podrán realizar deportes de ningún tipo. Por ello, el jefe comunal recibió en su despacho a los presidentes del Campana Boat Club (Gerardo De Franceschi) y del Club Ciudad de Campana (Roberto Pérez), para transmitirles la noticia y delinear los protocolos que se implementarán. La reapertura de los clubes está enmarcada dentro del avance que tuvo Campana a la Fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19. Cada socio que asista a los establecimientos a hacer uso de las instalaciones, deberá usar tapabocas, mantener la distancia social de dos metros aproximados e higienizarse frecuentemente las manos. Allí, no estará permitido el uso de los juegos para niños ni tampoco se podrán realizar actividades deportivas, ni hacer uso de las canchas de fútbol, básquet, tenis, piletas, entre otras. "Los vecinos ya están saliendo a caminar y a recrearse en los distintos espacios públicos de la ciudad, siempre respetando las medidas de distanciamiento social y el uso de tapaboca y desde el lunes también se podrá hacer en los clubes", sostuvo Abella.



El jefe comunal recibió en su despacho a los presidentes del Campana Boat Club, Gerardo De Franceschi, y del Club Ciudad de Campana, Roberto Pérez



