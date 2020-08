La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Vecinos denuncian que "polvillo" emanado por Holcim no los deja respirar







Así se lo aseguraron a La Auténtica Defensa habitantes del barrio San Luciano. Un nene de tres años fue internado en grave estado: su padre le echa la culpa a la presunta contaminación de la cementera. La empresa no brindó declaraciones oficiales, aunque en contacto con La Auténtica Defensa aseguró que es "prácticamente imposible" que haya episodios de ese tipo. La cementera Holcim está ubicada sobre un predio lindero a la Panamericana. Detrás emerge el barrio San Luciano, uno de los más postergados de la ciudad. Desde allí llegaron a La Auténtica Defensa denuncias por supuestas irregularidades medioambientales que estarían afectando de manera severa las ya precarias condiciones de vida sus vecinos. Según el testimonio de Cristian García, dueño de una verdulería sobre la calle Lavezzari, a partir de las 6 o 7 de la tarde comenzaría a caer "todos los días" un "polvillo" que "no te deja respirar", lo que obligaría a los vecinos a dejar la calle y buscar refugio en sus hogares. Siempre de acuerdo a la versión brindada por García, este "polvillo" se habría acumulado en el pasto -"lo sacudís y sale cementó" asegura- y también habría provocado que se sequen los árboles aledaños a la cementera. Además, se estaría acumulando también sobre el techo de las casas y los automóviles, siendo de aparente difícil remoción. Pero sin dudas los daños más graves radicarían en la salud de los habitantes del barrio. "Ya no sabemos qué hacer, esto nos hace mal", denunció García, que dijo haberse comunicado tanto con la empresa como con el Municipio, sin obtener la respuesta esperada. "Si vos venís al barrio es como que hubiera tierra en el aire, pero es lo que larga Holcim", aseveró. El vecino compartió con LAD fotos de autos tapados por la supuesta película de polvo emanada por la cementera y también una imagen de los tanques de la planta en la que se aprecia una nube marrón formada sobre ellos. Más tarde, fue otro vecino el que se contactó con la redacción de LAD para dar a conocer el caso de su hijo asmático de tan solo tres años, a quien en mayo debió hospitalizar de urgencia por obstrucción respiratoria. El hombre afirma que fue debido al polvo emanado al aire por Holcim. "Comenzó con que él se agitaba durante la tarde, cada vez un poco más. Un día eran como la 1 de la mañana y se agitó demasiado, salimos de urgencia al médico y lo estabilizaron. Volvimos a casa y al otro día se levantó normal, desayunó, estaba jugando lo más bien, pero de repente empezó con los mismos síntomas. Llegamos al Hospital San José y a él le costaba muchísimo respirar, abajo de los parpados tenía morado y se había puesto rojo. Allí lo asistieron con mascarilla y oxígeno y dijeron que debían derivarlo de urgencia a Capital Federal porque se le estaban cerrando las vías respiratorias", contó Jorge Sánchez, padre de Nilo Gael. En medio del traslado, la situación del niño se volvió tan crítica que hubo que desviarse hasta el Hospital Zonal General de Agudos "Petrona V. de Cordero" del partido de San Fernando, adonde -según los registros a los que tuvo acceso LAD- ingresó el 27 de mayo por sospecha de COVID. Sin embargo, los análisis no encontraron coronavirus ni ningún otro virus respiratorio. "A causa del entuba-miento rápido tuvo problemas con las cuerdas vocales. Ahora puede hablar, pero se agita. Le estamos haciendo diversos estudios debido a una alergia y erupción en la piel. Tenemos que ir a un neumonólogo y al dermatólogo, todo a causa de ese polvillo", aseguró Jorge, ya de vuelta en el barrio con su hijo. Los vecinos de San Luciano difieren sobre la fecha de inicio de estas supuestas irregularidades ambientales en Holcim: García lo estimó en enero, "cuando la planta comenzó a fabricar cal", mientras que Sánchez asegura sufrirlo desde que se mudó al barrio dos años y medios atrás. LAD se comunicó con funcionarios de la empresa Holcim, quienes negaron estar en conocimientos de denuncias al respecto. Y si bien prefirieron no brindar declaraciones oficiales, señalaron que es "prácticamente imposible" que un incidente de este tipo suceda en la planta Campana y aún menos con una frecuencia diaria. Señalaron además que las emisiones de la planta son controladas de manera permanente por la propia empresa, una contratista y las autoridades del distrito. También consultado por LAD, desde el Municipio de Campana negaron tener en su posesión denuncia de vecinos sobre supuesta emisiones de partículas en el aire por parte de Holcim. De todas maneras, recordaron que se trata de una empresa de tercera categoría ambiental, estando su fiscalización bajo la órbita del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), aunque de haber reclamos formales el Municipio podría llegar a intervenir. Holcim pertenece al grupo LafargeHolcim, una multinacional suiza líder en la industria de materiales para la construcción. En 1998 pasó a tener operaciones en Argentina con la compra de los activos de Cementos Minetti. Dos años después inauguraba la planta Campana, lo que le permitió elevar a 5 millones de toneladas anuales su producción cementera. De acuerdo a su página web en Argentina, las plantas de Holcim cuentan con un Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las normas ISO 9001 e SO 14001 "orientado a realizar mejoras continuas en sus procesos productivos".

UNA FOTO ENVIADA POR UN LECTOR DEL BARRIO SAN LUCIANO MUESTRA LO QUE PARECERÍAN SER EMANACIONES DE POLVO GRIS, QUE TERMINARÍA SOBRE EL VECINDARIO.





Foto aportada por vecinos: una nube marrón parece estar saliendo de la cementera.





Un auto cubierto por el supuesto “polvillo" que estaría siendo emanado por Holcim.



