NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus: nuevo fallecimiento en Campana El Municipio informó que muchos vecinos esperan desde hace siete días y apuntó por ello contra la Provincia. También remarcó que todavía no están los resultados del operativo DetectAR. Esta semana, la Provincia de Buenos Aires "tuvo importantes demoras en la entrega de resultados de los hisopados de Covid-19 y muchos vecinos llevan hasta siete días esperando", remarcaron ayer desde la Municipalidad de Campana. Según se informó, la tardanza se debería a un problema con los reactivos que estaba utilizando el centro de referencia asignado a nuestra ciudad: el Hospital Abette. Ante esta situación, "la Secretaría de Salud del Municipio tomó la decisión de cambiar de laboratorio y aceleró las gestiones para traer a Campana el operativo Detectar, del Ministerio de Salud de la Nación", que estuvo presente este miércoles en el barrio Lubo, buscando casos sospechosos. "Si bien se suponía que los resultados del Detectar iban a estar en 24 horas, los mismos aun no llegaron", apuntaron desde el Municipio. "Esperemos que la situación se resuelva a la brevedad. Sin embargo, vamos a cambiar de laboratorio para no cortar la toma de muestras de pacientes sospechosos, enviándolas a Capital Federal", señalaron desde Salud, al tiempo que anticiparon que "por la actual demora de la Provincia, es probable que en los próximos días lleguen muchos resultados positivos juntos".

