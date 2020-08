La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Incendio en La Josefa







Estaba secando ropa con una pantalla en otra habitación y la despertó el olor a humo. Los Bomberos Voluntarios llegaron a tiempo para que las llamas no tomaran toda la propiedad de Zaballo al 500, sin embargo se perdió todo lo de la habitación donde se originó el fuego y también hubo daños estructurales. Según el relato de la damnificada, había dejado ropa secándose frente a una pantalla en la pieza de sus hijas, quienes no se encontraban en el domicilio. La mujer estaba descansando en su habitación y la despertó el olor a humo. Fue entonces que se levantó y encontró que el dormitorio de sus hijas estaba complemente en llamas. No hubo que lamentar víctimas, pero sí pérdidas materiales de todo tipo, por lo cual aquellos vecinos solidarios que deseen colaborar con la familia damnificada pueden comunicarse al 03489-15-292710.

Las llamas también tomaron parte del techo del comedor, dado que el cielo raso es de machimbre.

#Dato incendio de vivienda, barrio La Josefa. 9hs, zaballo al 500. Se inició al quemarse ropa que estaba cerca de una pantalla a gas en la habitación de las nenas (que no estaban) la propietaria estaba sola, no sufrió quemaduras. Pérdidas totales. Bomberos 48 y 31, CP zona 5 pic.twitter.com/YYhNT1RWoY — Daniel Trila (@dantrila) July 30, 2020

