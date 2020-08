La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Registro Civil de Campana:

En agosto podrían volver los Casamientos







Depende si Campana pasa a FASE 5. Así lo aseguró Pedro Orquiguil, quien a partir de este lunes vuelve a ser el Jefe del Registro de las Personas de nuestra ciudad. "Me ilusiona el desafío por todo el avance tecnológico, y por sobre todo me ilusiona servir a la gente, es lo que me gusta", dice Pedro Orquiguil (63) quien ingresó a Registro de las Personas en 1989 y luego de ser jefe, se dedicó a la actividad política. "Soy funcionario de carrera, pero me alejé casi 20 años con reserva de cargo sin goce de haberes. Volví hace cuatro años. Como ahora la provincia cambió de color político y soy el único abogado en el registro, correspondía que me ofrecieran el cargo que acepté sin dudarlo", comentó. Siempre identificado con las gestiones de Jorge R. Varela y de Stella Giroldi, Orquiguil se desempeñó como Concejal y Presidente del HCD; Secretario y Jefe de Gabinete municipal, Director Provincial de relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad, Asesor de Comisión de Legislación de la cámara de diputados de la provincia. "Los casamiento están suspendidos en todo el territorio nacional desde marzo, cuando se declaró la pandemia. Pero si a partir de agosto Campana pasa a FASE 5, estaremos en condiciones de dar turnos para casamientos. De ser así, se respetará un protocolo sanitario y no podrán presenciarlo muchas personas", aclaró.

"Me ilusiona servir a la gente, es lo que me gusta", señaló Orquiguil.



