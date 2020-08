ALLANAMIENTO EN VICENTIN

El juez federal Julián Ercolini ordenó un operativo judicial en la cerealera Vicentin, en la provincia de Santa Fe, tras una solicitud del fiscal federal Gerardo Pollicita. Es en el marco de la causa por la cual se investiga al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, así como a otros ex funcionarios macristas, junto a los empresarios de la cerealera, a raíz de una presunta defraudación al Estado. Se trata de la búsqueda de libros contables de la empresa de años atrás, por la cual una comisión policial por orden del juez busca digitalizarlo o copiarlos, tras un pedido del fiscal. Mientras tanto, el vicepresidente del Directorio de Vicentín indicó que no había sido allanada la empresa, "Nadie allanó Vicentin, desmiéntanlo", decía Alberto Macua ayer, horas después de conocida la orden judicial.



SALARIOS GOLPEADOS

Los salarios del total de los trabajadores registrados y no registrados tuvieron en mayo una caída de 0,1% respecto de los niveles de abril, con una composición heterogénea, si se tiene en cuenta que para los empleados del sector público hubo una mejora de 0,5% y para los informales una caída de la misma magnitud. Los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que en todos los casos hubo una evolución nominal por debajo de la inflación del 1,5% que se registró en el quinto mes del año. La información del organismo estadístico nacional indicó que el 0,1% de caída general se discriminó en un índice que no tuvo variación respecto del abril en el caso de los trabajadores registrados y una caída de 0,5% en los no registrados, los más perjudicados en el curso de la pandemia.

IFE OFICIALIZADO

El Gobierno oficializó el tercer pago de 10 mil pesos en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a liquidarse en agosto, en el marco de la emergencia sanitaria. Además, instruyó al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. "Dispóngase un nuevo pago de 10 mil pesos, a liquidarse en agosto de 2020, en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en los términos establecidos por el Decreto Nº 310/20 y sus normas modificatorias, complementarias y aclaratorias", de acuerdo con el texto oficial. El Poder Ejecutivo recordó que entre las consecuencias más relevantes de la pandemia, se observa que las personas vinculadas al sector informal de la economía, los monotributistas de bajos recursos y los trabajadores de casas particulares "sufren una severa discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos, lo que afecta notablemente el sustento de sus hogares debido a la situación de vulnerabilidad económica que mayoritariamente enfrentan".

RUMBO A MARTE

El nuevo rover de Marte, también conocido como "Perseverance", ha despegado este jueves desde Cabo Cañaveral en Florida (EE.UU.) en dirección al Planeta Rojo con la misión de encontrar vida microscópica ya sea presente o pasada sobre la superficie marciana. El vehículo espacial de la NASA ha sido lanzado al espacio en un cohete Atlas V a las 7:51 hora local -las 13:51 hora peninsular española- desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy de la NASA dónde las condiciones de lanzamiento han sido inmejorables, informó la RTVE. Tras la conocida cuenta atrás de los lanzamientos espaciales, y un pequeño temblor en el centro de control de Pasadena (California), el cohete ascendió hasta los cielos y puso rumbo a Marte donde se espera que llegue el próximo mes de febrero. La misión Mars 2020 debía producirse en este periodo del año ya que es cuando la Tierra y Marte tienen la alineación adecuada para que el viaje sea lo más barato posible y habría que esperar 26 meses y costaría unos 500 millones de dólares retrasar el lanzamiento.