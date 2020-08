La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Cuarentena AMBA: sin retrocesos, pero sin avances







Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta definieron ayer extender la Fase 3 por otros 15 días a partir del lunes. El anuncio oficial sería hoy al mediodía. El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Residencia de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quienes acordó "no" retroceder en las aperturas para "consolidar la etapa" de la fase 3 de la cuarentena. Esta continuidad será por 15 días más, a partir del próximo lunes. Según trascendió, el mandatario nacional realizará el anuncio de extensión del aislamiento obligatorio hoy al mediodía junto a Kicillof y Rodríguez Larreta desde la Quinta Presidencial. Este acuerdo entre Nación, Provincia y Ciudad de "mantener la cuarentena sin cambios" generará que el jefe de Gobierno porteño no avance con el cronograma de aperturas que tenía previsto a partir del próximo lunes. Durante el encuentro, que se inició pasadas las 16.15 y se extendió por tres horas, establecieron "no realizar nuevas aperturas" en el AMBA, pero aclararon que "no se va a retroceder", aunque probablemente se incrementen los controles. Por la mañana, los epidemiólogos que asesoran al Presidente le habrían aconsejado tener "cautela con las aperturas" y, además, se manifestaron a favor de "la continuidad de cuarentena". En ese marco pidieron "reforzar operativos" y "mejorar la comunicación en relación a la responsabilidad social/individual". Anoche, minutos antes de las 22.00, Alberto Fernández tuiteó al respecto: "Con el comité de expertos analizamos la evolución de las últimas semanas y observamos con preocupación el aumento de casos y muertes por Covid-19. La reapertura implica un mayor riesgo de contagio. Por eso debemos cuidarnos más que nunca y quedarnos en casa todo lo posible", escribió el Presidente.



