La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Se registraron nuevos récords de contagios y fallecimientos en Argentina







El Ministerio de Salud informó ayer 6.377 nuevos positivos y 153 muertes, las cifras más altas para un solo día desde que comenzó la pandemia. La provincia de Buenos Aires también tuvo un nuevo pico: 4.415 casos. Los números del coronavirus no dan tregua en Argentina: Ayer, el Ministerio de Salud informó 6.377 nuevos positivos y otros 153 fallecimientos. Ambas cifras son picos máximos para un solo día en nuestro país desde que comenzó la pandemia. Este nuevo pico en la curva de contagios se da una semana después del anterior, registrado el jueves de la semana pasada (6.157). Y es la segunda vez que el país supera los seis mil nuevos casos en una sola jornada. De esta manera, Argentina acumula ahora 185.373 positivos. De ese total, 100.811 (54,4%) son casos de circulación comunitaria, 53.660 (28,9%) son contactos estrechos de casos confirmados y 1.117 (0,6%) son importados (el resto se encuentra en investigación epidemiológica). En tanto, ya se ha recuperado el 43,47% de todos esos pacientes (80.596 personas superaron la enfermedad). El pico de contagios de ayer también se replicó en la Provincia de Buenos Aires, que registró una nueva cifra máxima: 4.415 nuevos contagios (el 69,2% del total país). Su anterior record había coincidido con el anterior record nacional. Así, el territorio bonaerense acumula ahora 110.662 positivos desde el inicio de la pandemia. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires registró 1.239 nuevos casos y llegó a 58.566 totales. En esta oportunidad, entre Provincia y CABA reunieron el 88,7% de los contagios del país, nuevamente menos de los valores que se venían dando la semana pasada. Esto evidencia una mayor circulación del virus en el resto de los distritos. En ese sentido, ayer, Jujuy volvió a presentar una altísima cantidad de casos (161) y ya superó los dos mil totales (2.018), aún a pesar que la carga de datos desde esa provincia en el sistema nacional viene con retrasos (el informe de la Gobernación de Jujuy de ayer apuntaba un acumulado de 2.174 positivos y, a la vez, presenta también un mayor número de fallecidos: 54 contra 31). Otros territorios con números elevados respecto a lo que venían acostumbrando fueron Chaco (93 casos ayer; 3.521 totales), Córdoba (91; 2.148), Río Negro (81; 1.843), Mendoza (77; 1.091) y Santa Fe (50; 1.153). En las demás jurisdicciones se registraron las siguientes cifras: Tucumán (37; 196), Tierra del Fuego (33; 445), Neuquén (27; 1.152), Entre Ríos (20; 804), La Rioja (11; 301), Salta (11; 252), Santa Cruz (9; 429), Santa Cruz (9; 429), La Pampa (6; 75), Chubut (5; 274), Corrientes (3; 165), San Luis (3; 27), Catamarca (1; 61), Misiones (1; 45) y San Juan (1; 21). Así, la única provincia que no reportó casos ayer fue Formosa. 153 MUERTES Este jueves record también lo fue, lamentablemente, en cantidad de fallecimientos: ayer, el Ministerio de Salud informó 153 nuevas muertes y, de esa manera, las víctimas fatales desde que comenzó la pandemia ascendieron a 3.441. Durante el reporte matutino se señalaron 23 fallecimientos, correspondientes a 11 hombres (cinco de la provincia de Buenos Aires, cuatro de la ciudad de Buenos Aires, uno de Mendoza y otro de Santa Cruz) y 12 mujeres (ocho bonaerenses, dos porteñas y dos rionegrinas). En tanto, en la comunicación vespertina de la cartera sanitaria se agregaron 130 fallecimientos, correspondientes a 67 hombres (49 de la provincia de Buenos Aires y 18 de CABA) y 64 mujeres (55 bonaerenses, ocho porteñas y una cordobesa). De acuerdo al desglose de estos decesos, 117 se produjeron en la provincia de Buenos Aires, que acumula 1.856 desde el inicio de la pandemia; y 32 se dieron en la Ciudad de Buenos Aires (1.194 totales). En cambio, Catamarca, Formosa, San Luis, San Juan y La Pampa no han registrado fallecimientos hasta el momento. CAMAS UTI El Ministerio de Salud también informó ayer que aumentó el número de contagiados de coronavirus que se encuentra internado en unidades de terapia intensiva: son 1.076 actualmente (+19 respecto al miércoles). A su vez, la cartera sanitaria comunicó el porcentaje de ocupación total de camas de adultos de terapia intensiva: llega al 55,3% en el país (+0,9%) y al 64,5% (+0,9%) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

DEL TOTAL DE DECESOS DE AYER, 117 SE DIERON EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE AHORA ACUMULA 1.856 DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA.



