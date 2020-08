La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 NotiCMR:

Diagnóstico y tratamiento del dolor

Por Dra. Noelia Grana











Noelia Grana

El dolor es uno de los síntomas más prevalentes en las personas y es siempre una experiencia personal que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. A través de sus experiencias de vida, las personas aprenden el concepto de dolor y la manifestación de una persona que afirma sentir dolor debe ser siempre respetada. Aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico. Por este motivo es vital comprender, prevenir y tratar adecuadamente dicho síntoma. Dentro de las opciones terapéuticas contamos con medidas tanto farmacológicas (analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, etc.) así como no farmacológicas. Existen diferentes opciones dentro de la Medicina orientada al diagnóstico y tratamiento del dolor, fundamentalmente en los dolores osteomioarticulares (huesos-músculos-articulaciones), que actúan estimulando la reparación de los tejidos de las zonas afectadas. Estos tratamientos se engloban dentro de la Medicina Regenerativa. Dentro de esta contamos con la Proloterapia (terapia de proliferación) que consiste en la inyección intraarticular, ligamentaria y/o de tendones empleando una solución "proliferante" (habitualmente dextrosa en diferentes concentraciones) que estimula directamente el crecimiento del tejido conectivo de los tejidos donde es colocada. Otras de las opciones son las inyecciones de ácido hialurónico, de plasma rico en plaquetas (PRP) y de concentrados de grasa y/o médula ósea (BMAC). En estos últimos dos casos se utilizan células con sus factores de crecimiento extraídos del propio paciente (material autólogo). El material es procesado bajo estrictas normas de esterilidad y re-inyectado en el área de lesión. En todos los casos el empleo de guía ecográfica permite mejorar la precisión. Dentro de las Técnicas para alivio del dolor hay diversas opciones complementarias a lo mencionado, dentro de lo cual podemos mencionar: Neuroestimulación: induce analgesia por vía transcutánea o percutánea estimulando las vías propias del organismo generadoras de sustancias analgésicas; Terapia de inyecciones perineurales subcutáneas o neuroproloterapia: consiste en inyectar con una aguja muy fina dextrosa al 5% en zonas específicas sobre el recorrido de los nervios periféricos; Hidrodisección de nervios: bajo guía ecografía se inyecta una solución para "despegar" los nervios, por ejemplo en el Síndrome del túnel carpiano; Terapia neural: con agujas muy finas se inyecta dextrosa 5% o solución salina con procaína (anestésico) a una determinada concentración en distribuciones segmento-metamericas de la zona de dolor. El número de aplicaciones requeridas así como el tiempo de reparación dependen del tipo y grado de lesión, de la sustancia empleada y de las comorbilidades del paciente, entre otras. Es fundamental recalcar que la participación activa del paciente e incluso de sus familiares, junto a un tratamiento multidisciplinario por parte del personal de salud mejorará no solo la adhesión a los tratamientos sino también sus resultados. Dra. Noelia Grana. Médica especialista en Clínica Médica (M.P. 550868) - Centro Médico Rawson

