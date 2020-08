La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Calendario Maya - Mago 1:

Semilla 7 - Energía del 31/07/2020 - Onda Encantada del Espejo

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS - ANTEULTIMO DIA DEL AÑO Año Tormenta 2. La Semilla representa el florecer. Es la oportunidad de romper con las estructuras preestablecidas. Es dar en el blanco, en el centro, en lo que nos pertenece, así poder seguir adelante, y avanzar. DIA 6 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 6 LIMI. 6TO DE LA PRIMER HEPTADA (ROJA) DE LA LUNA MAGNETICA DEL MURCIELAGO. DÍA LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR - PURIFICA. KIN 124 - SEMILLA 7 GUIADA HOY POR EL GUERRERO. Semilla Energía de crecimiento, de florecimiento, es maduración, es concreción. Nacimiento de nuestras potencialidades liberándonos de los mandatos impuestos por nuestra familia o por la sociedad. Energía que interconecta al mundo, nos viene a recordad que busquemos el lugar exacto donde sembrar para luego ver crecer los frutos que queremos obtener. Esta Energía esta vibrando en el Tono 7, tono resonante, el reflejo de uno mismo en toda la potencia, es un día para saber cómo estamos parados para relacionarnos con los demás, como me resuena un otro en mi ser interno, si nos abrimos o nos cerramos antes las posibilidades que nos brinda el cosmos. El 7 trabaja temas también de pareja. La Semilla 7 nos puede tener expresivos, expansivos, abiertos, naturales, inspirando confianza y seguridad. Muy maternales o paternales, creativos, generando ideas de a 2, con socios. También podemos estar muy estructurados, limitados, restringiéndonos, no animándonos a probar nuevas experiencias. Hoy se siembra la semilla de la relación que queremos para nosotros, para sentirnos que por fin llego la persona que nos corresponde. También florecen las relaciones de pareja, salen adelante a pesar de haber pasado difíciles momentos. Día para trabajar el vínculo. También podemos aportar a una relación nueva, incipiente, que está ahí queriendo nacer. Nos damos cuenta qué relación puede prosperar y qué relación no. ´En buena hora! Hermoso día para trabajar la tierra y sembrar. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Mago 1:

Semilla 7 - Energía del 31/07/2020 - Onda Encantada del Espejo

Por Alejandra Dip

