La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 31 de julio







DÍA DE LA SIDERURGIA ARGENTINA En este día se conmemora el fallecimiento del General Manuel Savio, militar e ingeniero, que impulsó la industria siderúrgica en el país: "la industria siderúrgica es fundamental, es primordial, la necesitamos como hemos necesitado nuestra libertad política". Manuel Nicolás Aristóbulo Savio nació el 15 de marzo del año 1892 en Buenos Aires. En el año 1910 egresó como subteniente del Colegio Militar de la Nación y, en el año 1931, se graduó de ingeniero militar. Previo a esto, instruyó a los cadetes del Colegio Military fue profesor de la cátedra Metalurgia y Acción de Explosivos en el Curso Superior; por otra parte, creó la Escuela Superior Técnica en el año 1930. Más adelante, en el año 1941, impulsó la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares y fue designado director de la misma. Seis años después, se aprobó la Ley N° 12.987, proyecto de ley enviado por Savio el año anterior, que dio origen al Plan Siderúrgico Nacional (conocido como Plan Savio) y a la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA): "o sacamos este hierro de nuestros yacimientos ya que los tenemos suficientemente promisorios, o renunciamos a salir de nuestra situación exclusiva de país agrícola-ganadero renunciando a alcanzar una mínima ponderación industrial, con todas las graves consecuencias que ello implicará en el futuro de la Nación."Falleció en el año 1948 en Buenos Aires. FALLECE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry nació el 29 de junio del año 1900 en Lyon, Francia. Criado en el seno de una familia aristócrata, Saint-Exupéry comprendió desde temprana edad que estaba destinado a surcar los cielos. Aprendió a pilotar aviones a los 21 años en el Regimiento de Aviación de Estrasburgo. Al poco tiempo, empezó a trabajar en la empresal´Aéropostaletransportando el correo desde Toulouse (Francia) hasta Dakar (Senegal). En el año 1929 arribó a la Argentina para trabajar en la empresa Aeroposta Argentina, filial de l´Aéropostaleen el país, transportando la correspondencia y realizando vuelos de reconocimiento. Durante sus vuelos, el francés quedó fascinado con la Cordillera de los Andes y los paisajes patagónicos: "¡qué bello país y cómo es de extraordinaria la Cordillera de los Andes!"Sus experiencias en los cielos argentinos quedaron plasmadas en las novelas "Vuelo Nocturno" y "Tierra de hombres." No obstante, la quiebra de Aeroposta Argentina propició su partida del país. Entre sus obras se pueden mencionar "El aviador" (1926), "Correo del Sur" (1928), "Piloto de guerra" (1942) y "El Principito" (1943). Mientras realizaba una misión de reconocimiento para su país en el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, su avión desapareció. "GENIE IN A BOTTLE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1999, el sencillo debut de Christina Aguilera "Genie in a bottle" destronaba a "Wild Wild West" de Will Smith, Dru Hill y Kool Moe Dee del puesto número 1 del "Billboard Hot 100". La cantante estadounidense deslumbró al productor de RCA Records, Ron Fair, con la canción "Reflejo" de la película "Mulán" lo que le permitió firmar un contrato con la discográfica y lanzar su disco debut "Christina Aguilera." En el mismo se encontraba la canción "Genie in a bottle" que catapultó a la fama a Aguilera: "es una canción sobre el respeto a uno mismo, estás diciendo trátame de la manera correcta".

Efemérides del día de la fecha, 31 de julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar