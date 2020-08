La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 El MTE reclama por más ayuda a los comedores populares

Por Arturo Remedi







Juan Aguirre, referente local del movimiento social: "nos falta de todo". Participaron del operativo "DetectAR" en el barrio Lubo. Juan Aguirre referente local del movimiento social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) integrante de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que orienta Juan Grabois) asegura que "la Municipalidad de Campana debe aportar mas mercadería a los comedores, nos falta de todo". Junto a otros movimientos sociales que sostienen ollas, comedores y merenderos populares ante la grave situación social por la que atraviesan miles de campanenses, se hicieron presentes ayer, durante el operativo de salud DetectAR, con una chocolatada para apoyar a los vecinos del Lubo "La gente que viene a los comedores se multiplicó por dos o mas. Antes eran unos 30-45 ahora son 85. Hacemos comida lunes, miércoles y viernes al medio día" cuenta Aguirre sobre la situación en uno de los 7 comedores que atiende el MTE a los cuales el municipio nos les da nada". El aporte de productos para la cocina lo hace el MTE y suman donaciones de vecinos. "Nosotros estamos trabajando para paliar el hambre, desde el día cero de la pandemia. Ahora junto a la Coordinadora de Comedores y Vecinxs Independientes tratamos de que seamos una gran familia y compartir entre todos lo poco que tenemos de mercadería…fuimos hablando con otros comedores para unirnos y ahora somos 30 coordinados". "Creemos que ahora se va a venir más difícil, sacar los bloqueos no significa que ahora no pasa nada…hay contagios y muertos, hoy 30 de julio hubo 153 muertos en el país y más de 6000 contagios". "Ayudamos también en la Isla y a gente contagiada de Covid". "Por todo esto es que exigimos que la Municipalidad ayude a la gente que lo necesita" concluyó Aguirre. Otras voces apoyan a los movimientos sociales La diputada provincial Soledad Alonso, presente en el operativo sostuvo que "acá, hoy (por ayer 29 de julio en el Bº Lubo) también están presentes los movimientos sociales con una olla popular. Entiendo que el Municipio no los escucha debidamente, cuando son ellos quienes están desde siempre en los barrios de Campana, con sus comedores y merenderos, alcanzando un plato de comida a nuestros vecinos. Están haciendo un gran trabajo de campo en los barrios, son actores fundamentales en el abordaje territorial en plena pandemia y lo serán en la pospandemia también, sin duda alguna". Por su parte, el Concejal Oscar Trujillo, también Presidente del Partido Justicialista local, destacó que "valoramos la inclusión de organizaciones sociales con presencia en el barrio, las que a diario organizan ollas populares y asistencia alimentaria".







