La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Coronavirus:

El CCC y el CBC reabren sus puertas el próximo lunes







Será para esparcimiento y recreación únicamente, dado que no se podrán realizar actividades deportivas ni utilizar el sector de juegos. Estarán abiertos de 9 a 17.30 horas. En el marco de la Fase 4 del aislamiento obligatorio por el Covid-19 que está transitando nuestra ciudad, ayer se conoció que el Club Ciudad de Campana y el Campana Boat Club reabrirán sus puertas a partir del próximo lunes. Sin embargo, será una reapertura muy limitada, dado que solo será para esparcimiento y recreación, dado que no se podrán realizar actividades deportivas ni utilizar los sectores de juegos para niños. La noticia se conoció luego de una reunión que mantuvieron los presidentes de ambas instituciones (Roberto Pérez, del CCC; y Gerardo De Franceschi, del CBC) con el intendente Sebastián Abella. Posteriormente, ambos clubes informaron a través de sus redes sociales el protocolo para poder ingresar y permanecer en las instalaciones. El mismo indica: -Uso de tapaboca obligatorio, tanto para el ingreso como para la permanencia. -Cupo limitado: hasta 100 personas en el CBC; y hasta 150 en el CCC. -Tiempo de permanencia: máximo 3 horas. El horario de apertura será de 9 a 17.30 horas. -Productos de higiene: los clubes no proveerán artículos de cuidado personal, por lo que invitan a cada socio a concurrir con su alcohol en gel. -No se permitirá la práctica de deportes, ni el uso de vestuarios, lugares cerrados o parrillas. En el CBC tampoco se podrá utilizar la bajada al río y la bajada de lanchas. -En cambio, sí se podrá hacer uso del parque. Los baños permanecerán abiertos. Tras detallar el protocolo acordado, desde el CBC señalaron: "Apelamos a la responsabilidad y colaboración de todos los socios a la hora de cuidarnos. Es primordial que respetemos las indicaciones para poder mantener nuestras puertas abiertas". En tanto, desde el CCC expresaron: "Recordamos la importancia de mantener el distanciamiento social y apelamos a la colaboración de todos para poder cuidar el protocolo. De nosotros dependerá la posibilidad de mantener las puertas abiertas y seguir compartiendo en familia, siempre cuidándonos".

LOS SOCIOS PODRÁN DISFRUTAR DEL PARQUE DE CADA INSTITUCIÓN. EN EL CASO DEL CBC, TAMBIÉN APROVECHAR LA VISTA AL RÍO.



Coronavirus:

El CCC y el CBC reabren sus puertas el próximo lunes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar