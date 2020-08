La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/jul/2020 Breves: Deportivas

31 de Julio de 2020







¿SE POSTERGA LA VUELTA? La situación del coronavirus en el país no afloja y por ello, desde el gobierno nacional habrían puesto nuevamente en "stand by" el regreso a los entrenamientos en el fútbol argentino. Es una decisión que complica, principalmente, a aquellos equipos que deberían reanudar su participación en la Copa Libertadores el próximo 17 de septiembre. En ese sentido, el Presidente Alberto Fernández señaló ayer el riesgo que conlleva jugar en Brasil por "la cantidad de focos de infección que existen" en ese país. Esa mirada coincidió con la del especialista Pedro Cahn, quien le había advertido de esta misma situación a diferentes dirigentes de clubes argentinos en una reunión virtual que organizó la AFA. LNB: BOCA TIENE DT En tiempos de mucha incertidumbre respecto al futuro de la Liga Nacional de Básquet, Boca Juniors era uno de los equipos que más dudas despertaba. Sin embargo, ayer concretó un fichaje de importancia: confirmó que Gonzalo García será su entrenador principal para la próxima temporada. La última experiencia del coach fue en San Lorenzo (2018-19), donde se consagró bicampeón de la LNB y también de la Liga de las Américas. Anteriormente, también fue tres veces campeón del Torneo Nacional de Ascenso (en 1998 con Libertad de Sunchales, venciendo a Siderca de Campana en la final) y asistente de la Selección Argentina durante muchos años. VOLVIÓ LA NBA En la "burbuja" de Disney y sin haber tenido casos positivos en los dos últimos testeos masivos allí realizados, la NBA reanudó anoche su temporada con el duelo que Utah Jazz le ganó 106-104 a New Orleans Pelicans. En tanto, al cierre de esta edición, también se disputaba el clásico de Los Angeles entre Lakers y Clippers. Hoy, en la continuidad de este regreso, habrá otros seis partidos: Orlando Magic vs Brooklyn Nets, Memphis Grizzliers vs Portlando Trail Blazers, Boston Celtics vs Milwaukee Bucks, Sacramento Kings vs San Antonio Spurs, Phoenix Suns vs Washington Wizards y Houston Rockets vs Dallas Mavericks. F1: PÉREZ DIO POSITIVO El mexicano Sergio Pérez es el primer caso de coronavirus entre los pilotos de la Fórmula 1 y, actualmente, se encuentra aislado. Desde la máxima categoría del automovilismo mundial confirmaron la noticia y aseguraron que se perderá el Gran Premio de Silverstone, Inglaterra, donde este domingo se disputará la cuarta fecha de la temporada 2020. "Checo", de 30 años y piloto del Racing Point, había iniciado la campaña con dos sextos puestos en Austria y un séptimo lugar en Hungría. Es parte de la Fórmula 1 desde 2011, gracias a un fuerte apoyo del multimillonario Carlos Slim. OTRO TORNEO CANCELADO El circuito de la WTA sumó otra cancelación: el Abierto Pan Pacific, que iba a disputarse en noviembre en Japón, no se realizará finalmente este año y se suma a otros once certámenes (de ATP y WTA) que iban a jugarse en China y que también fueron suspendidos recientemente. El circuito de tenis femenino tiene pautada su reanudación la semana que viene en Palermo, Italia. ALIVIO PARA LOS PUMAS El Consejo del World Rugby confirmó que el Rugby Championship se disputará a partir del 7 de noviembre, íntegramente en Nueva Zelanda. Y anunció que, para esta cita, se liberará a todos los jugadores internacionales. Así, para medirse con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica en este certamen, Argentina podría contar con todos aquellos rugbiers que en este último tiempo han emigrado rumbo a Europa ante la incertidumbre de lo que sucederá con Jaguares.



Breves: Deportivas

31 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar