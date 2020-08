La Auténtica Defensa confirmó la existencia de un polvillo gris en San Luciano

NOTICIA RELACIONADA: Holcim asegura que cumple con todos los estándares ambientales Fue tras una recorrida realizada en conjunto con vecinos de la calle Lavezzari. La película de polvo se asienta sobre la vegetación y también en la carrocería y parabrisas de los autos, de donde es muy difícil removerla. Los habitantes del barrio apuntan contra la cementera Holcim. Bajo la forma de una película gris, el "polvillo" que denunciaban en la edición de ayer vecinos de San Luciano hoy La Auténtica Defensa puede escribirlo sin el entrecomillado, después de haber comprobado su existencia durante un recorrida por el barrio. El polvillo no tiene el color de la tierra y está extendido por al menos gran parte del descampado que separa las casas sobre calle Lavezarri y el predio de la cementera Holcim, de donde los vecinos aseguran que es emanado sobre todo al caer la tarde y en el transcurso de la noche. El descampado está dominado por una tonalidad grisácea. Las hojas de la vegetación a nivel del suelo están cubiertas por el polvillo. Y los hormigueros que irrumpen a través de la corteza de pasto permiten contrastar con claridad el marrón de la tierra interior con el gris de la superficie. Además, los vecinos señalan que los álamos de la forestación perimetral contra Holcim se secaron por las presuntas emisiones. No así los pinos, que siguen cubiertos de hojas verdes. Ya en el vecindario, fue posible imaginar las complicaciones que el polvillo le causa a la salud de los vecinos. Una espesa y dura película -similar a una delgada capa de revoque- está depositada sobre las carrocerías y los parabrisas. Los autos estacionados hace tiempo son los más afectados. Sin embargo, este medio también detectó residuo del polvillo en autos usados y lavados con frecuencia. El jueves, vecinos que hablaron con La Auténtica Defensa contaron que la zona es invadida por una nube de polvo que no los deja respirar. Y este viernes dieron mayores precisiones sobre cuándo y de qué forma irrumpe en el barrio. "Empieza como una neblina que de pronto cubre todo el descampado. Las luces de Holcim, que ahora vos las podés ver, apenas se notan. Y te despertás a la noche y no podés respirar", le dijo una mujer con hijos y nietos a LAD. Los vecinos también señalaron que el polvillo viene acompañado por "explosiones y fuertes ruidos" que no solo los desvelarían sino que también serían responsables de rajaduras y hasta aberturas en las paredes de sus hogares. No es la primera vez que la cementera registra una denuncia vecinal por supuesto mal desempeño ambiental. En 2010, cuando todavía operaba con el nombre de Cementos Minetti, habitantes de San Luciano, Santa Lucía y San Cayetano se quejaron por polvillo y ruidos molestos. Pasó una década y el malestar continúa.

Un niño juega frente al barrio San Luciano. Detrás emerge Holcim.





Sobre los autos la película de polvo se endurece y se vuelve un fino revoque.





La cementera y la línea de casas sobre calle Lavezzari están separadas por un descampado de aproximadamente unos doscientos metros.





Un hormiguero permite comparar con claridad la diferencia de tonalidades entre la tierra de superficie y la de capas más profundas.

