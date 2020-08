P U B L I C



Ayer por la madrugada se allanaron cuatro domicilios en simultáneo. Participaron más de medio centenar de efectivos policiales. Hubo dos aprehensiones y encontraron un arma de fuego de construcción casera y una moto robada en junio del año pasado. En nuestra edición del domingo dábamos cuenta de un refuerzo de presencia policial en Alto Los Cardales que fuera gestionado por la Municipalidad de Campana, luego de una seguidilla de robos en esa zona de nuestro Partido, en su mayoría "escruches" a casas que estaban deshabitadas. El delito más grave del que tienen conocimiento las autoridades sucedió la semana pasada en el barrio San Jorge: cuatro individuos armados ingresaron a una vivienda mientras se encontraban sus moradores, llevándose dinero en efectivo, herramientas y al menos un celular. Radicadas las denuncias y merced a investigaciones realizadas, la UFI 2 consiguió la autorización de la Jueza de Garantías Graciela Cione para efectuar 4 allanamientos simultáneos que tuvieron lugar ayer alrededor de las 5 de la mañana, en diferentes domicilios de Los Cardales. Del operativo coordinado por el Sub Comisario Matías Córdoba, Jefe del Destacamento Alto Los Cardales, participaron más de 50 efectivos de diferentes fuerzas: Alto Los Cardales, GAD Campana y Exaltación de la Cruz, DDI, Comando Patrulla y Policía Local. Además, para uno de los allanamientos en particular, se contó con el apoyo de las imágenes aéreas de uno de los drones de vigilancia aportado por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Campana. Dos de los allanamien-tos fueron positivos. En uno de ellos se aprehendió a un sospechoso de 24 años, quien es investigado por "Encubrimiento", y se le incautó una motocicleta marca Suzuki con pedido de Secuestro Activo desde junio del año pasado en Gral. Rodríguez, además de un teléfono celular. En el otro, al aprehendido de 22 años se le secuestró una escopeta de construcción casera o "Tumbera", 3 cartuchos calibre 36 y 12, y un teléfono celular. Se lo investiga por "Robo Doblemente Calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. Y Portación ilegal de arma de guerra". Fuentes cercanas a la causa señalaron a La Auténtica Defensa que la investigación continua y no descartan poder dar con el paradero de los otros dos sospechosos buscados. "Lamentablemente, y a pesar de las explícitas recomendaciones que hizo la Fiscal Brizuela, varias víctimas de los diferentes hechos difundieron en sus redes sociales haber identificado a los sospechosos, y eso los puede haber puesto sobre aviso. La gente tiene que entender que la discreción y el factor sorpresa son claves para obtener resultados en una investigación. Que difundan información sensible en las redes sociales, no ayuda para nada. Más bien, todo lo contrario", confiaron.

Del operativo participaron Alto Los Cardales, DDI, GAD, Comando Patrulla y Policía Local.





Los dos aprehendidos, mientras eran ingresados al Destacamento Alto Los Cardales. Por la tarde declararon en la UFI 2.





La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad aportó un dron de vigilancia que apoyó uno de los allanamientos con imágenes aéreas.



En Los Cardales:

Mega operativo para resolver un robo realizado días pasados en Bº San Jorge

