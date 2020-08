AMBA: "Sin cambios" en la cuarentena

P U B L I C



Alberto Fernández encabezó ayer el anuncio. "Vamos a mantener las cosas como están hoy, pero entendamos los costos que tiene no ser responsables", subrayó. El presidente Alberto Fernández anunció ayer la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "sin cambios" hasta el 16 de agosto ante el crecimiento de los casos de contagios y pidió "responsabilidad individual" para esta nueva etapa, durante la conferencia de prensa que brindó en la Residencia de Olivos. "Vamos a mantener las cosas como están hoy, pero entendamos los costos que tiene no ser responsables", subrayó el mandatario, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Agregó el esfuerzo realizado desde el comienzo de la pandemia para sumar camas de terapia intensiva y recordó que ante el crecimiento de casos de coronavirus de los últimos días "si no se hubiesen duplicado las camas de terapia intensiva, la provincia (de Buenos Aires) estaría estallada". "Detesto decirles esto y quiero que todos podamos ir a trabajar y salir de las casas, pero esto es lo que nos está pasando y es producto de la circulación" del virus, remarcó Fernández al repasar los números de los contagios. "En los últimos 15 días todos nos relajamos porque creíamos que estaba contenida (la enfermedad) y estamos muy lejos de que esté contenida", aseveró el mandatario. Durante su alocución, Fernández hizo una pausa para "hablarles a los jóvenes", a quienes les manifestó su empatía al entender la necesidad que tienen de "estar con sus amigos y con sus afectos", pero los convocó a "quedarse en su casa y cuidarse así de contagiarse y contagiar".

EL PRESIDENTE HIZO EL ANUNCIO JUNTO A RODRÍGUEZ LARRETA Y KICILLOF.

#Ahora “Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Quiero llamarlos a la reflexión. Los estoy convocando a no contagiarnos y no contagiar. Se que es un tiempo complejo pero nadie me trae una solución mejor” expresó Alberto Fernández en conferencia pic.twitter.com/JEabKfVjS0 — Magui Felizia (@mawifelizia) July 31, 2020

AMBA: "Sin cambios" en la cuarentena

