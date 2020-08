José Abel Perdomo

Vemos cómo a medida que las investigaciones judiciales avanzan van apareciendo las pruebas de las innumerables fechorías realizadas durante el anterior gobierno que no sólo significaron un avasallamiento de la república sino también un saqueo de las arcas estatales, Mientras se ajustaba empobreciendo a la gran mayoría de los argentinos unos pocos se llenaban los bolsillos desmintiendo aquello de que los ricos no roban porque no tienen necesidad. En realidad tienen una voracidad insaciable. Recientemente se conoció un informe realizado por la organización internacional Oxfam que da cuenta que durante la pandemia desde marzo hasta julio de este año, los millonarios de América Latina aumentaron sus fortunas en 48.200 millones de dólares. La Secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español detectó y multó a 18 empresas que ofrecen ofertas engañosas con motivo del Hot sale 2020, Se trata de las más conocidas que aprovechan el incremento de las ventas por internet en época de pandemia. Descubrieron que las ofertas no eran tales. Los negocios son los negocios. Si bien el virus infecta sin tener en cuente la condición socioeconómica del infectado es evidente que las consecuencias de la pandemia no son iguales para todos y demuestra las enormes desigualdades de nuestras sociedades, mientras millones se empobrecen unos pocos se enriquecen muchísimo. Debería preocuparnos el gran aumento de contagios y muertes verificado como consecuencia de las manifestaciones anticuarentena del 9 de Julio convocada por la oposición. ¿Nadie se hace cargo de este desastre sanitario? Los que se proclaman abanderados de la institucionalidad, la verdad y la justicia se revelan hoy como sus depredadores. Nos hacen recordar aquel dicho de nuestros mayores: "dime de qué alardeas y te diré de qué adoleces". Ni más ni menos. Hoy conocemos que a los escándalos del espionaje ilegal y la estafa de Vicentín se agrega el de los contratos con las empresas de peajes uno de cuyos dueños era Mauricio Macri que en esa época ejercía la presidencia. Donde se aprieta salta pus. Atemorizados amplios sectores de la oposición al comprobar que su supuesta impunidad se hace añico apelan a infectarnos con falsedades casi infantiles. Ante una necesaria, aunque insuficiente, reforma judicial se oponen aún antes de conocerla a un aumento del número de miembros de la Corte Suprema inexistente en el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso. Se horrorizan porque a la leche se le impone una alícuota de IVA del 10,5% cuando todos saben que desde enero de este año está gravada con el 21% y no con el 0% como pretenden estos desinformados. Aquellos que permanentemente se muestran como incorrompibles defensores de la libertad de prensa y no se cansan de denunciar la situación en Venezuela nada dicen de que en los Estados Unidos un periodista es detenido cada cuatro días llegando en lo que va del año a más de 50. Tampoco se los escucha repudiando públicamente por el desplazamiento de la periodista Silvia Martínez Cassina de la conducción del noticiero de Canal 13 que ejercía desde hace 23 años por ser delegada de los trabajadores por el Sindicato de Prensa de Buenos Ares (Sipreba) y defender los derechos de sus compañeros y reclamar por la igualdad de género. Es llamativo que nuestro intendente Sebastián Abella haya declarado refiriéndose al gobierno que "Siguen castigando a los que menos tienen". Si esto fuera cierto seguramente contaría con el apoyo incondicional de Juntos por el Cambio dado que es los que ellos hicieron durante cuatro años. Debemos tener mucho cuidado con aquellos políticos, comunicadores y opinadores que son "asintomáticos" por lo que resulta difícil darse cuenta de cuáles son los intereses que realmente defienden. Recordemos que aunque no nos demos cuenta ellos infectan.

Asintomáticos

Por José Abel Perdomo

