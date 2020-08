Efemérides del día de la fecha, 1º de Agosto

P U B L I C



DÍA DE LA PACHAMAMA Es una tradición ancestral celebrada por los pueblos originarios del noroeste del país, Perú y Bolivia que tiene el fin de agradecer, pedir y bendecir los frutos que brinda la Pachamama. Esta celebración simboliza el inicio de la temporada de lluvias por lo que, a lo largo del mes, se agradece la fertilidad de la tierra, las cosechas, los animales y la abundancia del suelo: "la tierra es nuestra madre, es nuestra vida y es nuestra libertad" dicen los guaraníes. En esta jornada se realizan ofrendas a la deidad en las cuales se le devuelve lo que se ha tomado de ella restableciendo la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. BOCA GANA SU PRIMERA COPA INTERCONTINENTAL Con el Estadio Centenario repleto de hinchas, Boca se enfrentaba contra Cruzeiro para definir al campeón de la Copa Libertadores 1977. Pese a los esfuerzos de ambos equipos, el marcador se mantuvo impasible en el 0 a 0 provocando que la definición fuera por penales. Roberto Mouzo, José Luis Tesare, Mario Zanabria, Vicente Pernía y Darío Feldman patearon con una gran precisión que frustró al arquero brasileño y aumentó la presión en Hugo Gatti que se convirtió en un héroe al atajar el pelotazo de Vanderlei. Así, Boca se consagraba campeón de su primera Copa Libertadores desconociendo que en 6 meses levantaría la Copa Intercontinental. El equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo debía jugar contra el Liverpool, campeón de la Champions League, pero el equipo inglés decidió no disputar el partido por problemas de calendario. Por ello, el rival de los "xeneizes" fue el imponente Borussia Mönchengladbach, subcampeón de la Champions League, que era el tricampeón de la Bundesliga y tenía como figuras a Allan Simonsen, ganador del Balón de Oro 1977, y Berti Vogts, campeón del mundo en el año 1974. El primer partido se jugó en la Bombonera y terminó en un empate 2 a 2 que desanimó por completo a los locales.No obstante, en el Wildparkstadion Boca aplastó a los alemanes 3 a 0 con goles de Darío Feldman, a los 2 minutos de iniciado el partido, Ernesto Mastrángelo y Carlos Salinas que le permitieron consagrarse campeones de la Copa Intercontinental. Más adelante, "Toto" Lorenzo confesó: "nadie creía en nosotros. Yo mandé a un integrante del cuerpo técnico que se hizo pasar por alemán para que espiara durante un mes la pretemporada del Borussia. Y eso me sirvió para sacar conclusiones. Sabíamos que iban a estar duros y que debía poner en cancha un equipo rápido". SE LANZA "ROCK IN A HARD PLACE" Un día como hoy en el año 1982, Aerosmith lanzaba el disco "Rock in a hard place."En ese entonces, la banda estadounidense pasaba por un mal momento al disminuir considerablemente su popularidad y deteriorarse las relaciones entre sus miembros; esto provocó que el guitarrista Joe Perry abandonara la banda en medio de las grabaciones de "Night in the ruts" (1979) y, dos años después, Brad Whitford dejó el grupo en las grabaciones de este álbum. A pesar de esto, Steven Tyler, Tom Hamilton y Joey Kramer se las ingeniaron para finalizar el disco con Jimmy Crespo y Rick Dufay. Entre las canciones del mismo se encuentran "Lightning Strikes", "Bitch´s brew" y "Jailbait".





Efemérides del día de la fecha, 1º de Agosto

