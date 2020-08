Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN RECLAMO REITERADO "French y Estrada, parce que el barrendero no escuchó el reclamo. Es todo una mugre" muestra Elsa. DESBORDE PELIGROSO "Río Negro al 100 (Barrio Lubo). Quisiera saber si se puede poner la queja porque se rebalsa la zanja y tengo los chicos que se me pueden enfermar. Nosotros sacamos la basura que hay en la zanja todos los días sino sería imposible vivir así, no corre el agua. Se va toda la mugre para adentro de casa", muestra María. ¿Y EL AISLAMIENTO SOCIAL DÓNDE ESTÁ ? "Situación que se viene sosteniendo durante días en la calle 2 de Abril, barrio Héroes de Malvinas 2. Se han hecho reclamos y denuncias donde los vecinos no hemos tenido respuesta satisfactoria al pedido, además de perturbar el orden y lo que convoca esta nota: ´El Cuidado´. Seamos respetuosos por favor. Solicitamos se tomen las medidas pertinentes. Muchas gracias", escribe Marta.

1 de Agosto de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar