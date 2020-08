Andrés Díaz Lucero

El insomnio es un problema frecuente en nuestro país, casi un tercio de los argentinos tiene un trastorno del sueño o la dificultad para tener un descanso reparador. Siendo este un tema de consulta muy habitual, pero en los últimos tiempos de pandemia y cuarentena esta ha crecido de manera significativa. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para dormir en cuarentena? El componente emocional, la incertidumbre, el confinamiento, los problemas derivados de la crisis sanitaria, preocupaciones económicas y laborales, generan un estado de ansiedad que agrava esta situación y la extiende a personas, que hasta ahora, no lo habían padecido antes. Vale la pena aclarar, que en este contexto, no es extraño sospechar que una dificultad para dormir sea atribuida a la situación que nos atraviesa, pero no todos los trastornos del sueño se pueden reducir a esto. Existen una gran cantidad de mecanismos fisiológicos que regulan el sueño, que marcan el inicio y la finalización del mismo, por ejemplo el sistema nervioso simpático, que es el encargado de las funciones de alerta, cuando este se activa se desencadena una serie de eventos como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, se estimula el metabolismo energético, la secreción de hormonas, etc. Estas hormonas conocidas como hormonas del estrés, cortisol y adrenalina, preparan al cuerpo para reaccionar ante situaciones que nos resultan peligrosas. La situación de cuarentena en la que nos encontramos es interpretada por nuestro organismo como tal y por lo tanto desencadena toda esta serie de eventos, que dentro de los resultados finales activan al individuo, aumentan el alerta y por ende dificultan el sueño. Pero como mencionamos anteriormente, no todos los trastornos del sueño se deben a estas razones, existe un sin número de trastornos médicos que afectan el buen dormir, por ejemplo; trastornos emocionales independientes de la cuarentena que si bien se pueden agravar, son preexistentes y tiene que ser tratados de manera diferente, también hay trastornos metabólicos y endocrinológicos que pueden alterar el sueño y múltiples enfermedades neurológicas, como epilepsias, enfermedades degenerativas, etc. Es por esto que ante la posibilidad de presentar dificultades para conciliar o mantener el sueño, o la sensación de no haber tenido un descanso reparador y presentar mucho cansancio diurno y/o ataques de sueño en plena vigilia, deberá realizar una consulta con profesionales de la salud tales como Neurólogos o Psiquiatras que evaluarán la situación y solicitarán los estudios correspondientes. Actualmente se cuenta en Campana con el equipamiento para realizar polisomnografías y electroencefalogramas, estos son estudios de gran utilidad para evaluar dichos trastornos, como insomnio, epilepsia, apneas, ronquidos, síndrome de piernas inquietas, falta de sueño reparador, etc. Estos estudios junto a la consulta con un especialista facilitarán un buen diagnóstico favoreciendo la calidad de su sueño, el de las personas que lo acompañan y mejorará el rendimiento mientras esté despierto. Si te sentís identificado con estos síntomas, no dudes en acercarte a CMR donde podrás realizar los estudios y las consultas necesarias para mejorar tu calidad de vida. Dr. Andrés Díaz Lucero - Psiquiatra y Neurólogo Infanto-Juvenil (MN 113321 - MP 57458) - Centro Médico Rawson

NotiCMR:

Trastornos del sueño en cuarentena

Por Dr. Andrés Díaz Lucero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar