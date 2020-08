1º al 7 de agosto, Semana de la Lactancia Materna

Según informes actuales de UNICEF y la Organización de la Salud, se estima que 78 millones de bebés (tres de cada cinco) no toman leche materna en su primera hora de vida, lo cual aumenta el riesgo de mortalidad o que contraigan una enfermedad, y disminuye las posibilidades de continuar la lactancia materna. En el informe se pone de manifiesto que los recién nacidos que toman leche materna en su primera hora de vida tienen muchas más posibilidades de sobrevivir. Un retraso de tan solo unas horas después del nacimiento podría poner en peligro la vida del bebé. El contacto piel con piel y la succión de la mama favorecen la producción de leche materna y de calostro, llamado también la "primera vacuna" del bebé por su alto contenido en nutrientes y anticuerpos. Los beneficios inexorables de la lactancia materna incluyen: disminución de la mortalidad en los recién nacidos prematuros, disminución de la morbilidad infantil debida a infecciones digestivas, respiratorias, urinarias y del oído medio, así como menos enfermedades atópicas. Hay algunas pruebas de que la leche materna exclusiva se asocia con las tasas más bajas de estas enfermedades en los 6 primeros meses de vida. La leche materna ofrece protección contra la aparición de enfermedades de la niñez, como la diabetes mellitus insulinodependiente de inicio juvenil, la hipertensión arterial, la obesidad, y también se asocia con puntuaciones significativamente mayores de desarrollo cognitivo. Además de los beneficios para los lactantes, esta práctica tiene efectos sobre la salud materna. Diversos estudios han demostrado una incidencia menor de cáncer de mama, cáncer de ovario y fracturas de cadera en las mujeres que han amamantado. La lactancia materna ofrece también beneficios sociales y económicos, la contribución a una población infantil sana y favorece la no violencia. Los investigadores continúan analizando la leche materna de mujeres con COVID-19, presunta o confirmada. Por tanto, hasta la actualidad no existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla.4 En los pocos casos de infección confirmada del virus COVID-19 en niños por fuentes distintas a la lactancia materna, la mayoría de las veces la enfermedad ha sido asintomática o ha cursado con síntomas leves. Asesoró: Dra. Gisela Martinchuk (MN 95637), Coordinadora de la sección Neumonología Pediátrica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Médica Pediatra Neumonóloga del Hospital Italiano y Secretaria del Comité Nacional de Neumología de Sociedad Argentina de Pediatría; y miembros de la sección.





1º al 7 de agosto, Semana de la Lactancia Materna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar