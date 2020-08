Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 01/ago/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 01/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Karate:

Mientras el aislamiento obligatorio sigue prolongándose, el dueño del circuito "Al límite" de Zárate ve un futuro "complicado" en la disciplina y pide, al menos, "liberar" la posibilidad de probar. Además, también explica por qué decidió instalarse en la vecina ciudad y recuerda su experiencia en el Dakar. En Zárate, en un campo muy cerca de la ruta Panamericana, Juan Manuel Beláustegui (53 años) asegura haber encontrado "la paz" que buscaba. Y allí desarrolló también el circuito "Al límite" de motocross, disciplina que lo atrapó desde chico y nunca más lo abandonó. Pero, claro está, estos últimos meses han sido muy distintos, han generado mucha incertidumbre y amenazan con dejar secuelas lamentables: "Estamos totalmente parados y no sé qué pasará en el futuro", señala Belaustegui con preocupación. -¿Cómo tomaste esta situación de la pandemia y el aislamiento? -No podés hacer nada, solo tratar de evitar el contagio, cuidarte y esperar para saber hacia dónde debemos ir con este tema. Tengo claro que ya se venía mal con las cuestiones económicas y que el motocross lo estaba padeciendo desde el año pasado. Ya era complicado poder realizar los campeonatos y desde nuestro lugar de dueños de un circuito, con un predio como éste, era realmente difícil poder cerrar un número acorde para todos, o sea, para la categoría y para nosotros, porque el realizar una competencia con los costos que demanda abrir el predio no es barato. -¿Y cómo ves el futuro del motocross? -Te diría complicado y sin grandes posibilidades de hacer un campeonato, dado lo que uno va recogiendo en este momento y por los tiempos que nos quedan para encarar un torneo -En nuestra zona hay dos escenarios para tales emprendimientos, pero todavía no se pueden poner en marcha. -En mi caso ya estuve haciendo gestiones con las autoridades correspondientes, dado que como estamos al aire libre en el medio de un campo, entiendo que con el correspondiente protocolo se podría permitir al menos poder probar con el distanciamiento correspondiente y empezar como para que los pilotos entrenen y nosotros podamos, en parte, solventar el mantenimiento del circuito. Es algo que aún no se pudo conseguir. Veremos en los próximos días qué ocurre. -¿Y cómo ves el nivel de los pilotos de nuestra zona? -Hay un grupo lindo de gente que siempre tiene la posibilidad de correr y va de generación en generación. Fijate que primero fueron los padres, como los casos de Juan Garrido y Diego Lacognata, y ahora están sus hijos, con un talento y una fuerza para destacar. De hecho, ya ganaros campeonatos. El nivel es bueno. Por eso te digo que deberíamos liberar las pruebas, para que ellos puedan venir, al menos, a girar para cuando vuelva la competencia. -¿Y cuándo creés que se podrá volver a ver una carrera en tu circuito? -Ojalá que sea muy pronto, porque todos necesitamos tener esa posibilidad. Siempre se pregonó que el deporte es salud; bueno, vamos a ver si desde este humilde lugar aportamos lo nuestro para que los chicos, los jóvenes y los mayores como yo podamos realizar esto que tanto nos agrada. LA PAZ, "AL LÍMITE" El predio donde se encuentra "Al límite" es el lugar que Belaustegui eligió junto a María, su compañera de toda la vida, quien también aceptó venirse para estos lados. "Acá encontré en serio la paz que necesitábamos, porque la rutina de estar en la oficina en medio de tanto ruido me permitió descubrir que eso no era lo mío. A veces pienso cuánto tiempo estuve allí hasta que salió esta posibilidad y en verdad no lo cambio por nada. Ahora con María viajamos todos los días, pero es mejor que estar allá", cuenta. -Fue un cambio grande en tu forma de vivir. -Sí, disfruto como pocos estar aquí, donde pude realizar mi propio circuito de motocross para poder desarrollar el deporte que desde chico me atrapó y al que nunca más abandoné. Acá fuimos construyendo nuestro futuro junto a María. -¿Y por qué en Zárate? -Se dio así. Vinimos a ver el lugar y no dudamos. Si hasta tenía el predio exacto para hacer el circuito. -Hoy ya es un circuito muy conocido. -En el ámbito del motocross no tengas ninguna duda. Acá corrieron todos los campeonatos de todas las categorías y siempre vienen todos a probar en la semana. Y los sábados y domingos también. A ese nivel estamos bien posicionados. -Desde lo personal, ¿con quién te llevas mejor: con el piloto o con el dirigente? -Si bien son dos cosas diferentes, no tengo problemas con ninguna. Sí se disfruta más poder correr, eso es inigualable. Hace muchos años que lo hago y siempre traté de tomarlo como corresponde. -¿Y cómo sería? -Primero, uno siempre quiere ganar y estar adelante, pero también está bueno que puedas divertirte. Y entendiéndolo desde ese lugar es mucho más entretenido. Algunos creen que este deporte es muy peligroso y yo digo que es como todo lo que tenga que ver con competencias, con carreras: está en uno saber manejarse arriba de la moto y tomar ciertos recaudos que el paso del tiempo potencia más para sentirte más seguro en lo que estás haciendo. -¿Y cómo dirigente? -Las responsabilidades son distintas y de mayor contenido a la hora de realizar una competencia, porque se trabaja mucho en lo previo, pero también todo ese fin de semana de carrera. Y vos debes estar compenetrado con todo, porque creo que es la forma en la que se debe encarar. Así lo entiendo yo. -¿Desde lo económico cómo se encara? -Y llegas a un acuerdo con el alquiler del circuito y de allí se arranca. Pero como estamos por estos tiempos, creo que todos ponemos nuestro granito de arena por correr y no se realiza un gran negocio. Le damos prioridad a la pasión que llevamos dentro, porque hasta corro yo también. EL DAKAR La pasión por el motocross llevó a Belaustegui a participar en tres ediciones del Rally Dakar, una experiencia que le dejó secuelas físicas importantes. "Yo estoy siempre con esa voluntad de girar con mi moto luego de aquella operación de caderas, que son las secuelas que te dejan los Dakar. Sigo a mi manera en la huella, je". -¿Qué experiencia deja correr un Dakar? -Son experiencias fascinantes. Todo aquel al que le gusta desafiar la naturaleza debe intentar correr un Dakar. No se lo va a olvidar jamás. ¿Por qué en moto y no en cuatri o en auto? -Vengo del palo de las dos ruedas, ¿qué querés que haga? Era plantearme otro desafío con la moto y allá fuimos con mi equipo, que fue fundamental para tal logro. -Eran españoles… -Estaban fascinados con nuestro público; ellos no entendían por qué tanta pasión y tanto apoyo a los pilotos si en otros lugares del mundo casi que no los registraban. Y fue algo que se vio en todo el recorrido del Dakar en nuestro país. -¿Es un mito lo de los profilácticos? -Eso existe, pero no todos lo utilizan. Es muy de lo que andamos en moto, siempre llevamos profilácticos en las mochilas para cuando tenés ganas de orinar. Y para no parar y perder tiempo lo haces en uno de ellos, sino te manchas todo. Pero si bien es cierto, no todos deciden utilizarlo -¿Qué te deja haber corrido tres Dakar en moto? -Muchas cosas. Conoces lugares, conoces gente de otras cultura, atravesas lo impensado y sentís en muchas ocasiones hasta la voluntad de ayudar a tus rivales de carrera. Es una linda experiencia. -¿Volvería a correr otro Dakar? -Claro, eso no se duda. Lo que pasa es que uno debe darse cuenta a tiempo y saber que desde lo físico no creo estar a la altura de las exigencias de esta competencia. Los años también pasan y, además, hay un detalle que tiene que ver con los presupuestos que no son fáciles de conseguir en estos momentos -¿Creés que en nuestro país se volverá a correr? -Como nos pasa siempre perdimos una linda oportunidad. Al gobierno anterior no le interesó darle continuidad y perdimos la plaza, que era muy respetada por todos por la forma que nosotros tomamos esta competencia. El público se portó bárbaro y los protagonistas no salían de su asombro con correr acá. De hecho, los organizadores estaban muy contentos, pero la última vez, al no tener presencia política si querés, en el final de ese Dakar se marcó la sentencia por ahí. Ya se vio que no había voluntad de que se siga realizando en nuestro país.

