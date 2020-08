P U B L I C



Ni la semana pasada ni ésta. Mientras más se demore el encuentro entre el Presidente de AFA y el Ministro de Salud, más se demorará el regreso a los entrenamientos. Un panorama complicado para los equipos que disputan la Copa Libertadores. Se iban a reunir la semana, pero reprogramaron el encuentro por el aumento de los contagios. Entonces, la reunión había quedado para esta semana y tras algunas dilaciones, parecía que se iba a concretar ayer. Pero tampoco. Así, la foto entre el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sigue sin darse. Y hoy asoma como un paso indispensable para el regreso de la actividad en el fútbol argentino. Esta nueva postergación golpeó las expectativas que trascendieron esta semana en la calle Viamonte. De hecho, ese optimismo se transformó en una ilusión con fecha concreta: muchos esperaban que el lunes 3 de agosto, los equipos argentinos que participan de la Copa Libertadores ya pudieran comenzar con los testeos previos al retorno a los entrenamientos, dado que el 17 de septiembre ya tienen pautados compromisos por el certamen continental. Esto, claramente, no ocurrirá. Con suerte, entre lunes y martes podría darse finalmente el encuentro entre "Chiqui" Tapia y Ginés para avanzar con el operativo regreso. Pero las declaraciones de ayer del presidente Alberto Fernández no parecieron ir en esa línea: "Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor de los hinchas de fútbol, pero no podemos hacerlo", aseguró en la presentación que realizó ayer en la Quinta de Olivos junto a Axel Kicillof (gobernador bonaerense) y Horacio Rodríguez Larreta (jefe de gobierno porteño) para anunciar la continuidad de la cuarentena tal y como se venía dando en las últimas dos semanas. Igualmente, la prioridad en el operativo que busca concretar AFA seguirá siendo para aquellos equipos que participan de la Copa Libertadores. El resto de los conjuntos de Primera División comenzaría, como mínimo, una semana más tarde. Mientras que el retorno a los entrenamientos de la Primera Nacional podría retrasarse ahora hasta septiembre. Sí: a pesar del tiempo transcurrido, la actualidad sigue dominada por la falta de certezas.

TAPIA, PRESIDENTE DE AFA, Y TINELLI, TITULAR DE LA LIGA PROFESIONAL. EL FÚTBOL NO ENCUENTRA LUZ TODAVÍA.



Coronavirus:

La reunión entre Tapia y Ginés volvió a postergarse y el regreso del fútbol también

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar