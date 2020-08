Breves: Deportivas

ALMIRANTE: CUATRO POSITIVOS

El marcador de punta Mariano Arango (22 años) se convirtió en las últimas horas en el cuarto integrante del plantel de Almirante Brown en contagiarse de coronavirus. Según se informó, se encuentra "bien de salud y está cumpliendo los protocolos de aislamiento correspondientes". Los anteriores casos en La Fragata fueron los del defensor Milton Ramos y los hermanos Alan y Kevin Barrionuevo.

SERIE A DE ITALIA

Hoy comenzará la 38ª y última fecha de la Serie A de Italia con cinco partidos que definirán el orden de los tres equipos que terminarán por detrás del campeón Juventus. Se enfrentarán: Brescia vs Sampdoria (13.00, ESPN), Atalanta vs Inter (15.45, ESPN), Juventus vs Roma (15.45, ESPN), Milan vs Cagliari (15.45, Fox Sports) y Napoli vs Lazio (15.45, Fox Sports).

PSG: TRIPLE CORONA

Una semana después de obtener la Copa de Francia, el Paris Saint Germain también se quedó con la Copa de la Liga de ese país al vencer 6-5 en la definición por penales al Lyon (0-0 en el tiempo reglamentario). En el PSG, que además se adjudicó la Ligue 1 luego que la Federación Francesa cancelara el certamen por el Covid-19, fueron titulares Ángel Di María y Mauro Icardi, mientras que en el complemento ingresó Leandro Paredes.

MLS: CUARTOS DE FINAL

En la liga estadounidense de fútbol, el certamen que se está disputando íntegramente en Orlando ya se encuentra en Cuartos de Final. Y en el comienzo de esta instancia, Philadephia venció 3-1 a Kansas City y se convirtió en el primer semifinalista. Anoche, al cierre de esta edición, Orlando City se medía con Los Angeles FC. Mientras que hoy se enfrentarán: San Jose Earthqueakes vs Minnesota (21.00, Fox Sports) y New York FC vs Portland Timbers (23.30, ESPN).

PODOROSKA, LA PRIMERA

La rosarina Nadia Podoroska, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, se convertirá hoy en la primera tenista argentina en retomar el circuito, cuando enfrente a la húngara Reka-Luca Jani por la primera ronda de la clasificación del Abierto de Palermo (Italia), el primer certamen de la WTA en disputarse oficialmente tras el parate por el coronavirus.

F1: ACCIÓN EN SILVERSTONE

Ayer comenzó la actividad oficial de la cuarta fecha de la temporada de Fórmula 1. En Silverstone, el primer ensayo quedó para el holandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que en el segundo sorprendió el canadiense Lance Stroll (Racing Point). En esta cita, el compañero de equipo de Stroll será el alemán Nico Hulkenberg, quien fue convocado para reemplazar al mexicano Sergio "Checo" Pérez, que dio positivo de coronavirus en la previa a este Gran Premio de Gran Bretaña.

MÁS NBA

En el cierre de la primera jornada en la "burbuja" de Orlando, los Lakers (con 34 puntos de Anthony Davis y un LeBron James determinante en el cierre) vencieron 103 a 101 a los Clippers en el clásico de Los Angeles. En tanto, ayer: Orlando Magic le ganó 128 a 118 a Brooklyn Nets con 24 puntos de Evan Fournier; Portland Blazers superó 140-135 en suplementario a Memphis Grizzlies con 33 puntos de CJ McCollum; y Phoenix Suns derrotó 125-112 a Washington Wizards con 27 de Devin Booker.