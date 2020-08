El grupo "Gimnasios Unidos de Campana" reveló una situación acuciante en el sector en esta pandemia. Y remarcó que una vez que los habiliten a reabrir, la situación no se modificará porque solo podrán trabajar al 30%. Por eso solicitan políticas públicas concretas para sostener actividades que, aseguran, promueven la salud y el bienestar de las personas. Propietarios de gimnasios fitness, natatorios, canchas de Fútbol 5, escuelas de artes marciales, centros de pilates y estudios de danzas de nuestra ciudad se han reunido en el grupo "Gimnasios Unidos de Campana" para coordinar acciones conjuntas para enfrentar el acuciante momento que viven como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "Estamos a punto de cerrar, ya no podemos más", aseguraron los referentes del grupo en diálogo con La Auténtica Defensa. "Quedamos al final de todo y queremos ser realmente escuchados. Somos un sector importante y si bien estamos de acuerdo con las medidas sanitarias que se tomaron, creemos que somos una fuente de salud y tenemos protocolos muy seguros", agregaron. Sin embargo, la reapertura no es el objetivo final, porque las condiciones en que podrán reiniciar las actividades les generará muchas limitaciones: "Si es que en algún momento podemos volver, solo vamos a poder trabajar al 30%", explican en relación a los protocolos sanitarios existentes para el sector. Y, en muchos casos, con deudas significativas acumuladas durante este período aciago. Por ello, están solicitando políticas públicas concretas para sostener actividades que, aseguran, promueven la salud y el bienestar de las personas. "La actividad física no es un problema, es una solución, porque si tu sistema inmunológico está bajo, el virus te puede afectar mucho. Con la actividad física aumentan las defensas y baja el nivel de stress. Así las personas van a estar más aptas para combatir el virus en caso de contagiarse. Nosotros nos ocupamos siempre de la salud de nuestros alumnos, siempre trabajamos con esa mentalidad", resaltan desde el grupo "Gimnasios Unidos de Campana", que reúne a alrededor de cien establecimientos locales del sector. "El tema gimnasios está tomado con mucho prejuicio y ya son más de 800 establecimientos del sector los que han cerrado en el país. Y en las pocas ciudades en las que están funcionando se ha demostrado que no somos focos de infección, se ha evidenciado que no ha habido ningún tipo de contagio. No somos un tumulto de gente en un lugar cerrado. Por el contrario: somos promotores de la salud. De hecho, profesionales de la salud nos derivan pacientes a nosotros gente para que las asistamos en su rehabilitación. No queremos ir en contra de ningún otro rubro, pero nos parece que hay menos peligro en nuestros establecimientos, donde la salud es primordial, que en restaurantes o cervecerías con salones cerrados, donde se comparte una mesa", remarcaron. En cuanto a la ayuda política que están buscando, explicaron que ya han tenido diferentes reuniones con la Municipalidad de Campana: "Nos escucharon, estuvieron predispuestos, pero no pudimos acceder a ninguna ayuda más que a eximiciones en tasas", señalaron. Al mismo tiempo, contaron que "la mayoría no pudo acceder" a los créditos que anunció el gobierno nacional. Y que quienes tuvieron esa opción sintieron que después no los iban a poder costear, dado que el reinicio de las actividades sería al 30%. Por eso, consideran que desde el Municipio se pueden poner a disposición "recursos de libre disponibilidad que llegan desde la Provincia" y realizar "gestiones ante las empresas de servicios" para ayudar al sector. Y reclaman que "la temática" sea tratada en el Concejo Deliberante. "Estamos haciendo gestiones porque hay compañeros que ya tuvieron que cerrar las puertas y en este sentido debería haber una política municipal de acompañamiento hacia el sector. Hacer un relevamiento de aquellos que han tenido que cerrar y ver de qué manera el gobierno local puede acompañarlos, más allá de la exención de una tasa. Y debe haber una política municipal dirigida particularmente a cómo se va a sostener el sector pasada la situación, porque además de poder trabajar solamente al 30%, también vamos a tener que realizar inversiones muy grandes para cumplir con los protocolos sanitarios", comentaron. "En el caso de existir un subsidio de colaboración, nuestra idea es poder devolver esa ayuda con nuestro trabajo. Ya sea con becas para personas que no cuenten con recursos o generando actividades para la comunidad. La idea es que cuenten con nosotros. De esto se tratan los tiempos que vienen: de ser solidarios, de trabajar juntos. Todos estamos dispuestos a esto", redondearon respecto a la idea de un trabajo conjunto con la Municipalidad. Otro de los temas urgentes para el sector son los alquileres de los inmuebles en que funcionan sus respectivos emprendimientos. "En muchos casos no hubo posibilidades de negociar y eso provocó que muchos hayan tenido que cerrar", aseguran. En este tema, solicitan "el acompañamiento político" para poder articular acciones con el Colegio de Martilleros. "Creo que todos estamos dispuestos a hablar. Desde nuestro lado, ninguno de nosotros quiere recibir nada, queremos ser un puente, en este caso, hacia los dueños de los inmuebles, que al igual que nosotros, también la pueden estar pasando mal. Hay familias que dependen del alquiler que pagamos", expresaron. En estos cuatro meses del aislamiento obligatorio, las clases vía Zoom y el alquiler de equipos han sido la única manera de obtener ingresos para muchos de los establecimientos. Sin embargo, afirman que esto "apenas ha alcanzado para comprar comida" y que, en las últimas semanas, a partir que se permitieron las salidas recreativas, la actividad física como el running y las clases gratuitas que se brindan a través de Facebook, estas opciones han decaído significativa-mente. "Nos están devolviendo muchos equipos estos días", revelan. "Por eso decimos que, cada día que pasa, el ingreso es menor. Ya no se aguanta más", lamentan, al tiempo que advierten: "Hay muchas fuentes de trabajo ligadas al sector. Cada gimnasio tiene varios profesores, empleados de limpieza, mantenimiento y administración. Estamos hablando de mucha gente. La reactivación será difícil a nivel país y nuestro sector, aún pudiendo funcionar a pleno, será uno de los más afectados por la crisis".

LAS CANCHAS DE FÚTBOL 5 SE ENCUENTRAN TOTALMENTE PARALIZADAS EN ESTA PANDEMIA





GIMNASIOS VACÍOS, UNA FOTO QUE SE DA DESDE HACE MÁS DE CUATRO MESES.

Cuarentena:

"Estamos a punto de cerrar, ya no podemos más"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar