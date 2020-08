Fue ayer al mediodía, en Capilla del Señor y Viamonte. Sólo daños materiales. El Toyota Corolla venía por Capilla del Señor en dirección a Av. Varela y estaba cruzando Viamonte cuando fue impactado por un Renault 9 a la altura de la puerta izquierda trasera, ayer en horas del mediodía. Según testigos, ese choque inicial no fue particularmente fuerte (de hecho la trompa del Renault 9 tenía daños menores), pero hizo que la conductora del Corolla perdiera el control de su vehículo y terminara impactando violentamente contra una gruesa y pesada columna de cemento que sostiene el tendido eléctrico, sobre una de las veredas de APID, deformando todo el frente y el capot. Al lugar acudieron una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios y un móvil del SAME, pero no fue necesario intervención ni traslado alguno, dado que ambos conductores se encontraban en perfectas condiciones.

El Toyota terminó impactando contra una gruesa y pesada columna de cemento que sostiene el tendido eléctrico.



Chocó contra una columna de cemento

