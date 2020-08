La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 Alonso impulsará una ley que proteja a los trabajadores de plataformas digitales







Así lo afirmó la Diputada Provincial luego de reunirse con repartidores de Pedidos Ya. En la misma ocasión, la concejal Carrizo acordó una reunión con el Secretario de Seguridad Milano que tendrá lugar este lunes. "Luego de escuchar sus preocupaciones, no me caben dudas de que es imperioso poder regularizar esta actividad vinculada a las plataformas digitales para que puedan adquirir los derechos que le faltan. Condicionados a tener que esperar un pedido dentro de un área geográfica determinada muy específica, no tienen donde guarecerse del frío o de la lluvia, sufren inseguridad, no pueden acceder a sanitarios, o las mujeres no cuentan con condiciones mínimas de higiene para poder estar cubiertas durante el período menstrual, por ejemplo. Toda esta problemática se tiene que ver plasmada en una ley que contenga y regularice esta actividad. Como ha sucedido a nivel nacional con la Ley de Teletrabajo, voy a proponer a nivel provincial una ley que contenga a cada trabajador y trabajadora de las plataformas digitales", señaló la Diputada Provincial Soledad Alonso. Junto con Gustavo Parravicini, titular a nivel local del Frente Grande; y a la concejal Romina Carrizo (PJ - Frente de Todos); Alonso se reunió este viernes por la tarde con un grupo de repartidores de Pedidos Ya, quienes les manifestaron las problemáticas que les aquejan durante el ejercicio de la actividad definida por la empresa, pero que no tiene ningún tipo de regulación en la provincia de Buenos Aires. Durante la reunión, la concejal Carrizo concertó telefónicamente una cita con el Secretario de Seguridad de la Municipalidad quien este lunes por la mañana recibirá a dos voceros de los repartidores, quienes explicaron que en nuestra ciudad serían entre 60 y 70, distribuidos en dos sectores de espera: inmediaciones de la plaza Eduardo Costa; e inmediaciones del local de Mc Donald´s. "Nos controlan con el GPS del teléfono y si no estamos esperando en esos lugares, la aplicación entra en pausa y no recibimos pedidos. Eso también te baja en el ranking, y sos penalizado con menos viajes. Pero todo es discrecional, porque podés hacer todo perfecto, y te bajan igual, sin mediar explicaciones. Tampoco entendemos muy bien cómo nos liquidan los viajes, cual es el criterio, pero seguimos tomando viajes porque necesitamos trabajar", señalaron. "En plena pandemia, quedó demostrado que son un servicio esencial. Gracias al servicio que ellos y ellas realizan, se pudo sostener la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, creo que es el momento adecuado para reconocerlos a través de una ley que los enmarque y les otorgue derechos mínimos con los que hoy no cuentan. Desde mi rol de presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y como sindicalista esta situación me atraviesa doblemente, y desde luego la ley va a salir con perspectiva de género para que las mujeres puedan realizar esta actividad con todas las condiciones de higiene y seguridad que se merecen", concluyó Alonso.

La reunión tuvo lugar en la plaza E. Costa. Participaron Parravicini, Carrizo y Alonso.





"Voy a proponer a nivel provincial una ley que contenga a cada trabajador y trabajadora de las plataformas digitales", señaló Alonso.



Alonso impulsará una ley que proteja a los trabajadores de plataformas digitales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar