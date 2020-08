La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 En pandemia, el Municipio trabaja de manera integral las situaciones de violencias por razones de género







La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura trabaja de manera integral en el abordaje a esta problemática que, en el actual contexto, se vio incrementada. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio trabaja de manera integral en el abordaje de las situaciones de violencias por razones de género, una problemática que, en el actual contexto de pandemia, se vio incrementada. Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Corona-virus como pandemia, las cifras de personas que contraen la enfermedad no son las únicas que preocupan: las denuncias de violencias por razones de género también han incrementado. Para una mirada integral en los abordajes intervienen distintas áreas con las que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura. Los equipos interdisciplinarios de la Secretaría están compuestos de profesionales de distintas disciplinas: Psicología, Abogacía, Trabajo Social y Comunicación Social. En tal sentido, el Hogar de Protección Integral – actualmente sostenido con aportes municipales- continúa en funcionamiento, también el equipo de profesionales que trabaja con mujeres víctimas-sobrevivientes. En el marco de esta mirada integral también se articula con el área de Niñez y Familia y con la Dirección de Abordaje Territorial. Es fundamental el abordaje con los hombres que ejercen violencia. Este dispositivo, se viene llevando a cabo en Campana desde hace más de un año y por el momento solo funciona en 30 municipios de los 135 de la Provincia de Buenos Aires. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, destacó la articulación entre el Municipio y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. También, remarcó que "es importante que terceras personas estén atentas y puedan ejercitar la escucha para identificar situaciones de violencia, y en el caso que lo requiera llamar a la policía para que se presente lo antes posible al domicilio". Para finalizar, Elisa Abella sostuvo que aquellas mujeres que estén atravesando situaciones de este tipo, pueden comunicarse a la línea 144, donde se brinda atención, contención y asesoramiento telefónico. A través de las líneas de Whatsapp o telegram -cuando no puedan hablar- al 221 508 5988 o al 221 353 0500. También al 0800 122 VIDA (8432) o bien a través de la App gratuita "Alerta Campana", presionando el botón "Violencia de género" (no ocupa mucho espacio). Para casos de riesgo comunicarse al 911.

Elisa Abella hizo hincapie en la importancia del trabajo articulado.



