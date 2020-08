La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 Soledad Calle, FdT-PJ:

"Demostramos que una Ciudad solidaria no abandona a quienes más lo necesitan"







La Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, se reunió con la Directora Provincial de Juventud, Ayelén López, para coordinar la implementación del Programa "Solidarios y Solidarias Bonaerenses" en nuestra Ciudad. Destacó las distintas iniciativas que a diario asisten a los vecinos más golpeados por la pandemia desde lo alimentario y el cuidado del otro. "Es necesario organizar la ayuda para que nadie quede en el camino" sostuvo. Durante el arribo del programa DetectAR a nuestra Ciudad, los Concejales del Frente de Todos-PJ participaron activamente de la jornada colaborando con el personal que recorrió las calles de los barrios Lubo y Dignidad. Sin embargo, la ocasión también posibilitó el encuentro de la Presidenta del bloque de ediles, Soledad Calle, y la Directora Provincial de Juventud, Ayelén López. El objetivo: articular la implementación del Programa "Solidarios y Solidarias Bonaerenses" en nuestra Ciudad. "Se trata de una iniciativa del Gobierno de la Provincia que tiene como objetivo convocar a voluntarios y voluntarias para brindar asistencia a quienes más lo necesitan frente a la pandemia de covid-19" explicó Calle, quien detalló que el rol fundamental de los voluntarios será "casa por casa y barrio por barrio, para mejorar la vigilancia epidemiológica". "Muchos campanenses ya se inscribieron para sumarse a las actividades que la Provincia desarrolla en nuestra localidad. Y eso nos enorgullece, porque la solidaridad es un valor comunitario que surge con mucha más fuerza en momentos críticos como el que nos impone esta pandemia. Con cada participación y acción voluntaria que realizamos, demostramos que una Ciudad solidaria no abandona a quienes más lo necesitan". La idea principal, según la edil, es "contar con una capacidad operativa mayor, con la colaboración voluntaria de miles de vecinos en todo el territorio, junto a movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas, esperando siempre contar con el apoyo del Municipio". "Es necesario organizar la ayuda para que nadie quede en el camino" agregó la Concejal del Frente de Todos-PJ, y puso en relieve los distintos proyectos solidarios que conviven en la Ciudad, ya sea en términos alimentarios, asistenciales y en el cuidado del otro. "A través de distintas expresiones logramos organizar la ayuda para estar cerca de aquellos que lo necesitan. Al gran esfuerzo que realizan las autoridades, debemos sumarle el apoyo de los ciudadanos para sumarse a esta estructura de prevención y organización frente a la pandemia" finalizó. Los requisitos para quienes deseen participar incluyen ser mayor de 18 años, tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires, no ser parte de un grupo de riesgo sanitario ni compartir domicilio con personas que integren grupos de riesgo. Las y los interesados deben entrar al sitio web https://provinciasolidaria.gba.gob.ar y completar sus datos personales. De acuerdo a sus perfiles, quienes se inscriban podrán ser convocados para brindar apoyo en diversas tareas, tales como colaborar en lugares de aislamiento, ayudar en comedores, merenderos y barrios populares, colaborar en el monitoreo de precios y abastecimiento de productos y ayudar en el acompañamiento de casos de violencia de género.



Calle y López dialogaron con jóvenes durante la jornada en Bº Lubo.



