La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 Alejo Sarna, FdT-PJ:

"No tenemos que bajar los brazos, vamos a salir adelante"







Así se manifestó Alejo Sarna, referente del Frente de Todos Campana, en relación a la situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, a partir de la cual vienen realizando ollas solidarias en distintas zonas de la ciudad. Por cuarto sábado consecutivo, se vienen realizando las ollas solidarias en distintas zonas de la ciudad, que tienen como objetivo asistir a los sectores más perjudicados por la pandemia. Alejo Sarna, referente del Frente de Todos Campana, puntualizó que "son momentos en donde tenemos que estar mas unidos que nunca. Y nos enorgullece la solidaridad de muchos compañeros y compañeras, de muchos vecinos y vecinas, que saben que es una situación que tenemos que superar entre todas y todos. Es muy importante apoyarnos. No tenemos que bajar los brazos, vamos a salir adelante". Las ollas, que están distribuidas en distintas zonas de la ciudad, cuentan con la ayuda de distintos espacios que conforman al frente de Todos Campana pero también, cuenta con la colaboración de vecinos de la ciudad que desde distintos roles, ayudan con la organización. Gastón Samaniego, miembro del MRP y uno de los encargados de la logística de las ollas solidarias comentó que "pudimos organizar distintas responsabilidades que van desde limpiar, pelar y cortar la verdura el viernes por la noche, otros se encargan de distribuir la verdura a quienes la cortan y el sábado temprano ir a buscarla para llevarla al centro de cocción, y por último, quienes cocinan en cada punto. En este engranaje, todos cumplen un rol clave" destacó. Para finalizar, los organizadores agradecieron "el acompañamiento y la solidaridad de todas y todos los que de alguna u otra manera son parte de esto, y que brindan un poco de su tiempo a ayudar al otro. Sin dudas eso nos incentiva a seguir adelante". De la "ollas solidarias" participan el Psol, Nuevo Encuentro, Identidad por la Justicia Social, La Corriente Campana, el Movimiento de Restauración Peronista que conduce Pedro Milla y el Movimiento Mayo.



Alejo Sarna, en una de las ollas solidarias.





Voluntarios cocinando en el barrio 21 de Septiembre.



