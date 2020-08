La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 Giroldi y Alonso juntas en la reactivación del Ramal ferroviario Zárate-Garupa







La referente de la agrupación "Jorge Rubén Varela" y la Diputada Provincial de nuestra ciudad asistieron ayer en Zárate la partida de una formación del ferrocarril Urquiza con destino a la Triple Frontera. "La llegada del nuevo gobierno a la Argentina, luego de las elecciones de 2019 donde obtuvo el triunfo la fórmula del Frente de Todos, encabezada por el actual Presidente Alberto Fernández, hizo posible gracias a las iniciativas políticas llevadas adelante, no sólo la puesta en marcha nuevamente de este trayecto, sino que también, la reactivación progresiva del aparato ferroviario, proyectando y logrando nuevas habilitaciones y construcción de segmentos de vía que ya están en curso para que en un futuro el empalme de rieles a lo largo y ancho del país sea un hecho", reflexionó ayer en Zárate ante la prensa María Eugenia Giroldi. Según explicó la referente de la agrupación "Jorge Rubén Varela", junto con la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, fueron invitadas por Juan Pablo González representante de La Unión Ferroviaria en la Zona y actual Secretario de Transporte de la CGT local, "a presenciar la partida del tren A11 desde Zárate con destino a Garupa, Misiones, jornada que no se vivenciaba hace años y que estuvo cargada de emociones y esperanzas". Hace pocos días llegó desde Garupa la formación A08, hecho de gran relevancia logística dado que este tramo del Urquiza fue inhabilitado hace más de 2 años, cerrando la conexión ferroviaria hacia la Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. "Creemos que se trata de un suceso no menor, no sólo para los trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril, sino también para el país en general dado que este tipo de decisiones se orientan a reconstruir los pilares que posibiliten una mayor independencia económica de la Argentina", concluyeron.

La formación partió desde Zárate hacia Garupá luego de que el trayecto estuviese inhabilitado por más de dos años.





El ferroviario González, junto Alonso, Giroldi, la senadora provincial Agustina Propato y concejalas de Zárate, ayer en la estación del Urquiza.



