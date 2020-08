La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 Opinión:

Sobre la Reforma Judicial

Por Axel Cantlon











Axel Cantlon

Esta semana el Presidente de la Nación presentó oficialmente la reforma judicial donde se demostró una pretensión de establecer una ambiciosa reforma de todo el sistema judicial. En mi opinión, creo que no puede decirse que existe o puede encontrarse el mejor momento para presentar una reforma profunda de ningún tema; pero estoy seguro que si existen los peores momentos para presentar una reforma; y sin duda, este es uno de los peores momentos para presentar una reforma de este tipo. Hoy estamos ante una emergencia extrema, sanitaria y económica, donde los poderes constitucionales fueron delegados al Poder Ejecutivo. Incluso, es pública la gran emisión de billetes de este país como para disponer recursos económicos destinados a la elaboración de una reforma judicial, cuando la escasez requiere prestar más atención a las necesidades sanitarias y económicas de nuestra población. Por otra parte, si la reforma judicial pretende una reforma profunda de uno de los poderes de nuestro sistema republicano aprobado por nuestra Constitución Nacional, requiere una amplia convocatoria para la reforma, con representantes de los abogados de la colegiación, representantes de los partidos políticos con representación institucional; y no invocar una integración exclusiva de algunos técnicos cercanos del Poder Judicial. Además, si la comisión de expertos se crea con los lineamientos de un proyecto de reforma judicial ya delineados; la Comisión sólo elaborará las normas que se requieren para concretar el plan o propuesta de reforma ya elaborado por el Poder Ejecutivo, pero nadie podrá disponer, o ni siquiera discutir, lineamientos diferentes a los ya establecidos previamente. Otro dato llamativo de la reforma judicial, es que nadie puede explicar todavía concretamente cuál es la finalidad de la reforma judicial. ¿Acotar los plazos judiciales? ¿Procesos más transparentes? Ese fue el mensaje de la finalidad de esta reforma, pero en el texto de las propuestas no hay ninguna propuesta específica para mejorar estos aspectos. También el Presidente dijo que iba a iniciar una reforma para que el Poder Judicial no sea más influenciado por otros poderes; es decir planteó que la propuesta pretende la "independencia" del Poder Judicial. Esa intención es difícil de entender, desde mi punto de vista, porque el Poder Judicial fue el único poder que se animó a cuestionar el poder de los Presidentes desde la vuelta a la democracia en 1983; y eso hace al equilibrio de poderes. Es más, creo que la intervención de una mayoría circunstancial para imponer la reforma no garantizará la "independencia" del Poder Judicial, por el contrario, perjudica esa pretensión. Digo esto, porque no se plantea ninguna modificación al fuero federal penal sino que sólo se multiplican sus dependencias de 12 pasan a 46. Sin duda, comparto con el Presidente que puede ser necesario una reforma política del poder judicial, pero también en ese caso, deberá ser necesaria una reforma política del uso de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para que evite concentraciones y abuso de poder en todos los poderes del Estado, porque de lo contrario, estaríamos destruyendo el principio de división de poderes, sometiendo a todos los poderes del Estado a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional; lo cual destruiría el sistema republicano y acabaría definitivamente la democracia. En ese sentido, una reforma judicial tendrá mejor sustento y mayor credibilidad cuando sea el resultado de un amplio consenso político, judicial y académico de la propuesta; y no el producto de una idea propiciada por un sector, aunque sea el mayoritario.

Opinión:

Sobre la Reforma Judicial

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar