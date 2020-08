La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 2 de Agosto de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN PEDIDO REITERADO "Los Ceibos entre Los Castaños y Los Aromos. No tuve ninguna respuesta con respecto al estado de la calle. Sigo esperando una solución", muestra Alicia. ILUMINACIÓN Y LARGOS CORTES "Calle Ahumada entre Zárate y Pecorena (barrio San Cayetano) me gustaría saber por qué no vienen a arreglar la luz como se debe. Hacen que la arreglan y al rato estamos sin luz. Tardan más de 16 horas para venir. Gracias, Capaz leyendo esta queja la arreglan como tiene que ser y por favor pongan más iluminación en la calle" escribe Cristian. MUY PELIGROSA CÁMARA "Avenida 6 de Julio esquina Gismundi. Parripollo. Peligro de accidente" muestra Eduardo. #QuejaVecinal cráter en la vieja calle Castilla, cruce con la calle Uruguay que tiene asfalto nuevo, esto es en barrio Villanueva. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/nU08wqJxZr — Daniel Trila (@dantrila) July 28, 2020 QUIEN VEA ALGO, DENUNCIE #Dato incendio de Pastizales en la barranca de Estrada y Av. Hipólito Yrigoyen. Aparentemente intencional provocado por personas que no quieren a los perros vagabundos que viven en el lugar, así lo aseguran testigos del barrio. Bomberos móvil 31 trabajaron para sofocar el fuego pic.twitter.com/Mur3SMy0v6 — Daniel Trila (@dantrila) August 1, 2020 PEDIDO SOLIDARIO #ComoRecibimos "Se encontró este DNI a nombre de Mercedes del Carmen Tula en la parada de colectivo de YPF (barrio Siderca). Comunicarse por mensaje privado al Facebook de #LaAuténticaDefensa o enviando un WhatsApp al 3489-488321 " #Compartir pic.twitter.com/deLRtKyfVy — Magui Felizia (@mawifelizia) August 1, 2020

