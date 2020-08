La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 Vecino del Sector Insular Campana fue asistido por Defensa Civil y el SAME







Es diabético, sufrió una descompensación y se quebró la pierna. Fuerzas de emergencia del Municipio de Campana lo rescataron y llevaron al Hospital. Un hombre de 59 años de edad, vecino de la rivera del canal Irigoyen, fue rescatado por Defensa Civil y el SAME y trasladado de urgencia al Hospital Municipal San José de nuestra ciudad. Según trascendió, el vecino sufre de diabetes y se habría descompensado, lo. Que le provocó una caída que le quebró tibia y peroné. Notificados mediante un llamado telefónico, Defensa Civil y SAME se dirigieron hasta el kilómetro 94,5 de la Ruta Nacional 12, donde asistieron al herido, que fue derivado de inmediato al Hospital Municipal San José. El vecino permanece internado.



