Efemérides del día de la fecha, 2 de agosto

DÍA DEL TRABAJADOR GASTRONÓMICO En este día se conmemora la fundación de la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH) en el año 1948. Su creación permitió agrupar a todos los gremios de las ramas gastronómicas y hoteleras constituidas en el país a lo largo de más de 40 años. Debido al crecimiento de la actividad turística, en el año 2004, se reformó el estatuto y el gremio pasó a denominarse Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). FALLECE JUAN CARLOS MESA Diego Isidro Mesa nació el 15 de mayo del año 1930 en Córdoba. El humor y la espontaneidad de sus padres junto a las clásicas películas de "El gordo y el flaco", inspiraron a Mesa a perseguir una carrera como guionista humoristíco. En el año 1956 debutó en la radio LV2 con el programa "La Troupe de la Gran Vía" que resultó ser un gran éxito en la provincia. Más adelante, el talento del cordobés llamó la atención de Héctor Maselli, jefe de programación de Canal 9, que le propuso trabajar en el canal; así, Mesa partió a Buenos Aires deconociendo que allí alcanzaría la fama: "ese año recibí el ofrecimiento del productor Héctor Maselli para integrar un equipo de autores, para escribirle al capocómico Jorge Porcel [en el programa ´Los sueños del Gordo Porcel´]. Luego hicimos ´La matraca´. Más tarde llegó el éxito total: ´La tuerca´. Y más aún después: ´Los Campanelli´". A lo largo de su carrera, Mesa fue libretista de grandes capocómicos como Carlos Balá en "El clan de Balá"; Tato Bores en "De Tato para todos", "Tato vs Tato" y "Tato por ciento"; Alberto Olmedo en "El chupete"; Juan Verdaguer en "Verdaguer y sus inquilinos de alquiler"; Pepe Biondi en "Festibiondi"; y Joe Rigoli en "Bonete." Por otra parte, fue guionista de las películas "El veraneo de los Campanelli" (1971), "Brigada en acción" (1977), "Mirame la palomita" (1985), "Los colimbas se divierten" (1986) y "Rambito y Rambón primera misión" (1986), entre otras: "trato de copiarle a la vida lo que tiene de grotesco por el tamiz del humor. El humor es eso: ponerse el saco al revés". Pero no se limitó a ser guionista sino que también actuó en los programas "Tato por ciento", "La Tuerca", "Stress" y "El Gordo y el Flaco." El programa en el que más trascendió fue en "Mesa de Noticias": "no teníamos idea que íbamos conseguir el favor del público. Había una mezcla de géneros. Se pensó para los grandes y lo compraron los chicos, quisimos hacer un vino y nos salió una gaseosa. Fue un programa para toda la familia que nació en una época hermosa del país" le comentó a La Voz del Interior. Falleció en el año 2016 en Buenos Aires. PRIMER SUPERCLÁSICO DE LA HISTORIA Un día como hoy en el año 1908, Boca y River se enfrentaban por primera vez en un partido amistoso. El mismo se jugó en la vieja cancha de Dársena Sur de Boca y terminó con la victoria "xeneize" 2 a 1 con goles de Rafael Pratts. El primer triunfo de los "Millonarios" llegó en el año 1913, en el primer clásico oficial de Primera División, River ganó 2 a 1 con tantos de Cándido García y Antonio Ameal Pereyra. En ese entonces, la incipiente rivalidad entre ambos equipos comenzaba a nacer despertando el característico antagonismo entre las hinchadas.

Efemérides del día de la fecha, 2 de agosto

