Cecilia López

Continuando con los Tips para tu salud, la SALUD SEXUAL según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es un estado de bienestar físico, mental y social en relaciona la sexualidad. Es una parte importante en la salud integral, pero por, sobre todo, tratando de prevenir conductas de riesgo que no solo traerán enfermedad para nosotros sino también a nuestra pareja y descendientes, para ello es importante una sola cosa utilizar CONDÓN (protección barrera) femenino y/o masculino. La sexualidad humana es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad y la orientación sexual. La Dra. Romina Barraza Sexóloga nos hablará de la sexualidad en las distintas etapas de la vida, nos cuenta que, así como realizamos el chequeo anual preventivo para la mayoría de los sistemas de nuestro organismo; es muy importante realizar un control sobre nuestra salud sexual en las distintas edades, ya que somos seres sexuales y sexuados desde el primero hasta el último día de nuestras vidas. En la NIÑEZ, es muy importante que sea el padre, madre o cuidador/a quién realice la consulta para estar preparados para poder acompañar el desarrollo sexual del niño Saber cómo hablarles sobre sus partes del cuerpo, su cuidado e higiene, sobre la prevención de situaciones abusivas, sobre su desarrollo en la pubertad, entre tantos otros temas. En la ADOLESCENCIA, ya podemos realizar nuestra primera visita al sexólogo/a, para poder prepararnos y nos de las herramientas para poder decidir responsablemente cuando queremos iniciar nuestra "actividad sexual" y poder hacerlo saludablemente, libre de mitos, desterrar tabúes y, sobre todo, nos brinde información de confianza y con base científica. Es probable que quienes cursan la adultez hoy en día, no hayan recibido nunca (o muy poca) educación sexual. Y muchas veces se enseña desde el miedo y la precaución. Hoy hablamos de una sexualidad placentera y saludable. Una sexualidad que se empodera desde el saber. Y es ese saber el que nos previene de situaciones de riesgo. Es muy importante, si no tenés una pareja estable, que uses siempre preservativo. Pero si tenés una pareja estable y deciden no usarlo, es importante que, al menos una vez al año, te realices los análisis para detectar posibles infecciones de transmisión sexual. También es importante que conozcas tu cuerpo y tus genitales (A cualquier edad, nunca es tarde para aprender). Y ante cualquier cambio que notes: mancha, lesión tipo ampolla o "ronchita", secreción de cualquier color u olor diferente al habitual, puedes consultar con tu médico para realizar un rápido diagnóstico y tratamiento. Para disfrutar de la propia sexualidad y la del otro, es fundamental el conocimiento personal y la comunicación con la pareja. Las relaciones sexuales son una manera íntima de vincularnos con un otro. Por eso, cuánto más seguros estemos de lo que hacemos, más placer sentiremos y más beneficios nos brindarán. Dra. Cecilia López - MP 54620 - Centro Médico Rawson

Salud Sexual; evitar conductas de riesgo y disfrutar del sexo seguro

Por Dra. Cecilia López

