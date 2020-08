El mundo todo se vio envuelto en una pandemia que se llevó vidas en el mundo todo, y también en nuestro país, aún estamos con una cuarentena que respetamos. Es algo que llegó y no sabemos hasta cuándo durará. En el mundo todo, estamos en la búsqueda que esta situación finalice, lo antes posible y volver a la normalidad. Y sobre todo seguir cada uno en la búsqueda de la felicidad, que es uno de los motivos poderosos, que orienta el corazón humano. Pero ¿existe una felicidad duradera en esta tierra? Los que conocemos el poder de Dios, sabemos que Él nos da a todos, muchas alegrías, especialmente esas alegrías sencillas de la vida, como un noviazgo, un casamiento, el nacimiento de un bebé y las bellezas de la naturaleza. Pero los desastres, las catástrofes, las pandemias, la violencia y todas las ruinas morales provocadas por lo que Dios llama "pecado", acarrean tristeza y miedo en este mundo. Los que tienen una Biblia, busquen en (Isaías 65:14) Dios allí nos habla de felicidad, "Mis siervos cantarán por júbilo del corazón" Esta felicidad nadie puede quitárnosla, porque es una felicidad que viene de Dios, el creador del universo. ¿Cómo conocerla? Por siempre y para siempre. La conocemos recibiendo el evangelio, las buenas noticias, la buena nueva, que sigue siendo actual por siempre y para siempre. Mediante la fe en Jesucristo nos da vida nueva. Dios conoce las necesidades más profundas del hombre, vino a ocuparse, porque Él es Amor, y por eso nos ama a cada uno, y nos invita a que "nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros" (Santiago 4:8) Este será el mayor gozo, que Dios ofrece y que nos acompañará toda nuestra vida. En cuanto a nuestro pasado, El permite que seamos liberados de nuestros pecados y culpas (Salmo 32:5) "te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa". Y nos da la seguridad de ser perdonados y liberados de la muerte eterna. Nos transformamos en hijos de Dios y así en este presente, nos deleitamos en una feliz comunión con Dios. Las preocupaciones y los temores con respecto al futuro son calmadas, porque ahora tenemos la certeza de ser transformados en nuevas criaturas, hijas del Dios todopoderoso que nos conduce hacia una vida nueva y un final feliz, aunque a veces el trayecto pueda traer dificultades, sabemos que, tomados de su mano, todo nos ayuda a bien. (Rom. 8:28) A pesar de cuán dolorosos o serios sean nuestros problemas o situaciones, el Señor Jesús nos sostendrá y nos dará fuerzas a los que confiamos en sus promesas. Todos podemos de su mano. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4:13) ¿Quieres tener esperanza? ¡Busca a Dios!, El estará gustoso de ser tu ayudador, tu consejero, tu guiador, a una vida mejor, la Fe en Él y Su Palabra, cambia todo. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Mirta Dappiano Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "No perder la esperanza"

Por Mirta Dappiano

