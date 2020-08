Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 02/ago/2020. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 02/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: La Voz del Águila:

"La bestia que has visto, fue y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición: y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es." (Ap. 17) (Extractos de la entrevista a Giorgio Bongiovanni año 2020) - Continuación- "…Trump es un títere, un muñeco, un estúpido personaje, muy importante para que ellos puedan manipular en estos tiempos la política económica y militar norteamericana. Otro personaje como Obama por cuanto contradictorio, limitado, que tenía miedo y que hizo poco o nada, era menos manipulable que Trump quien puede hasta ganar otra vez las elecciones porque el anticristo no puede no servirse como personas como Trump para intentar salvar lo salvable, en una situación donde se están dando cuenta que el imperio está por empezar a caer en todos los sentido // (a la lucha de poder dentro de los EEUU) la veo como una farsa, no creo que están haciendo una lucha de poder interna. Creo que el coronavirus es una anomalía natural que se escapó del control de estas grandes potencias. Y están intentando de todas las formas de tener un nuevo presidente que tiene que seguir siendo siempre más manipulable. Y es difícil lograrlo porque más manipulable que Trump no sé qué pueden tener. Entonces, veo que la discordia interna en EEUU es una forma de pelearse entre personas que le escapan la mano al imperio.// Para intentar de controlar y dominar la humanidad el anticristo necesita esta cínica, dramática, inquietante (idea) de eliminar el 40%, 50% de la humanidad misma. Es decir si somos 7.500 millones de personas el anticristo necesita para ser el príncipe y dominar al mundo, necesita la desaparición, la muerte de alrededor de 3.500 millones de personas. ¿Y cómo lo logra? No se… la pregunta la puede responder hasta mi nieto de dos años que va a decir: Bomba atómica. Este es el plan del anticristo porque no aguanta para coordinar 7.500 millones de personas, necesita la mitad de gente. Entonces, su organización en este momento, difícil gracias a Dios en este momento, tiene un porcentaje de probabilidad de lograrlo y hacer explotar una tercera guerra nuclear y de ambas partes, mueren 3.500 millones. A él no le importa si mueren más de EEUU, menos de Rusia, menos de la Unión Europea porque él tiene en la mano a la mesa económica del mundo. Esta mesa puede quedarse en cualquier lugar del mundo, si es en la India, no le cambia nada. A él le interesa hace desaparecer 3.500 millones en los próximos poquísimos años, sino pierde o va a disminuir o se va a bajar del control que tienen en toda la población del mundo porque tiene que pelearse con nuevas organizaciones, ricas, potentes, nuevas naciones como Rusia donde está un presidente en contra de él, nuevas organizaciones criminales que tenía bajo control y se están revelando. Entonces, la solución que él tiene en su cabeza diabólica, porque es el diablo, es hacer explotar la tercera guerra nuclear y aniquilar los 3.500 millones, y salvar aquellos cercanos a él que son los europeos y americanos. El anticristo no sabe cómo combatir contra la variante fuerza natural. Él dice "si viene otro virus, si viene otro tsunami, que hago?". Entonces dice: "Me puedo defender mejor con menos hombres para poder controlar en el mundo" por eso quiere aniquilar la mitad de la humanidad. Porque en su locura, en su visión diabólica piensa que controlando 3.500 millones puede tener el control mediante tecnología para seguir controlando el mundo. Es un pensamiento diabólico, pero legítimo que tiene el diablo y obviamente que cuando viene Cristo lo tiene que cambiar sí o sí por la fuerza". // "…Nuestro Señor regresará con el cuerpo físico resucitado de hace 2000 años cuando tenía 33 años, con el mismo cuerpo que tenía cuando era Jesús de Nazaret. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

