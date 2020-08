"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 2 de Agosto de 2020 - Año II - Edición Nº 91 DÍA DE LOS SACERDOTES El 4 de agosto se recuerda a San Juan María Vianney, que es el patrono de los sacerdotes. Después de muchas dificultades para ordenarse de presbítero logró con su celo por las almas, sus catequesis y su ministerio en el confesonario transformaron el pueblito de Ars, convirtiéndolo en centro de frecuentes peregrinaciones que buscan sus consejos y orientaciones. El "Santo Cura de Ars" decía: "Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina". Sin el sacerdote, la Muerte y la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo no servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra [...] El sacerdote tiene la llave de los tesoros del Cielo: él es quien abre la puerta; es el administrador del buen Dios. [...] El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para su comunidad". Recemos por todos los sacerdotes, especialmente por nuestro párroco el Padre Fernando y por nuevas vocaciones sacerdotales.

Sacerdotes de la Diócesis Zárate-Campana en la Misa Crismal-Año 2018 JUNTOS CONTRA LA TRATA El año 2013, Naciones Unidas proclamó el 30 de julio como "Día mundial contra la Trata de Personas". Ese mismo año nace el "Equipo No a la Trata" de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal Argentina, que desde entonces está realizado actividades para sensibilizar y concientizar acerca del delito de la trata, tráfico y explotación de personas. En este tiempo de pandemia y de aislamiento social obligatorio hay una realidad preocupante para las personas vulnerables porque corren un mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata. Miles de personas sin trabajo y carente de alimentos están ingresando a nuevas formas de esclavitud, como el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos y no cuentan con derechos ni garantías. Por eso, desde el equipo se están renovando los esfuerzos para proporcionar redes de seguridad y apoyo material, médico, jurídico y psicológico a las personas más propensas a esta explotación. También requieren de los gobiernos: "medidas urgentes y específicas para apoyar a quienes trabajan en los sectores informales, incluidos las trabajadoras domésticas, los trabajadores agrícolas y de la construcción, y los inmigrantes indocumentados". En el reciente encuentro virtual "Juntos contra la trata", el Papa Francisco los animaba "en su compromiso por la erradicación total de esta plaga, que vulnera la dignidad de los hermanos y hermanas más débiles".

Prevenir el delito de trata de personas - Un compromiso de todos ESPACIO DE ANIMACIÓN Y ENCUENTRO En el marco del Año Mariano en Argentina se iba a realizar en abril el IV Congreso Mariano Nacional que debió ser temporalmente suspendido por la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, el Espacio de Animación y Encuentro realizará una serie de encuentros virtuales a fin de recrear parte de lo preparado para el congreso en Catamarca. Tendrá lugar durante los meses de agosto y septiembre, comenzando el sábado 1 de agosto con una jornada de conferencias. Además existirán una serie de Aulas Virtuales con distintas temáticas a las que hay que inscribirse (se pueden elegir hasta tres), entrando al formulario que se puede encontrar en: Http://ting.cc/FormularioAMN ¡Celebremos los 400 años de presencia de la Virgen del Valle en Catamarca!.

Año Mariano Nacional - Espacio de Animación y Encuentro JUBILEO MATRIMONIAL 2020 El pasado sábado 25 de Julio se realizó el Primer Encuentro Virtual preparatorio del Jubileo Matrimonial, el próximo se realizará el 29 de agosto a partir de las 16 hs. El evento principal está programado para el sábado 3 de octubre y están invitados a participar todos los matrimonios que durante este año cumplen 25, 50 y 60 años de casados. Para tomar contacto con la Comisión del Jubileo se puede llamar o enviar WhatsApp al: 15-483841( María Paula Fiore) o 15- 689165 (Natalia Leguizamón) , o escribir al mail: mariapaulafiore@gmail.com

