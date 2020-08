La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/ago/2020 11 recomendaciones para una lactancia segura en pandemia







Los numerosos beneficios de la lactancia materna superan con creces los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados al COVID-19. Durante el amamantamiento la madre deberá aplicar las medidas de higiene adecuadas que incluyen el uso de una mascarilla médica si dispone de ella; para reducir la posibilidad de contagio a través de gota y contacto. Las recomendaciones de higiene para una madre que amamanta y con sospecha o confirmación de COVID-19 son las siguientes: 1. Se recomienda alimentar al recién nacido con leche materna, ya que los beneficios superan los riesgos potenciales de transmisión a través de la leche materna; no hay evidencia a la fecha de presencia del SARS-CoV-2 en la lecha materna. 2. Si la madre está en condiciones clínicas y desea amamantar, deberá ser orientada en las medidas a tomar con el fin de disminuir los riesgos de transmisión del COVID-19 a través del contacto con el recién nacido. 3. Realizar el amamantamiento en lo posible fuera de la cama para reducir contacto del recién nacido con superficies potencialmente contaminadas. 4. Lavar las manos durante por lo menos 50 segundos antes de tocar al bebé o antes de retirar la leche materna (extracción manual o con bomba extractora). 5. Usar barbijo quirúrgico y si no lo tuviere utilizar tapaboca (cubriendo completamente nariz y boca) durante las tomas; evitar hablar o toser durante el amamantamiento. 6. El barbijo debe ser inmediatamente sustituido en caso de tos o estornudo, o ante cada nueva toma. 7. Si se optara por la extracción de leche materna, se recomienda reforzar la técnica de extracción manual. 8. Si se provee por bomba de extracción de leche, debe cumplirse la adhesión a las normas de esterilización. La bomba no podrá ser compartida con otra paciente y la extracción se realizará en la habitación donde se realiza el aislamiento. 9. La leche será administrada por una persona acompañante o por personal de la institución. 10. Si la madre no estuviera en condiciones clínicas para amamantar, se recomienda a los equipos que la asistan, la extracción periódica de leche con el fin de evitar trastornos mamarios y de mantener la producción de leche. 11. La confirmación de una infección por el virus del COVID-19 supone que la madre debe aplicar las medidas de higiene recomendadas durante el periodo de infectividad probable, esto es, durante los 14 días posteriores al inicio de los síntomas o, si duran más de 14 días, durante todo el tiempo en que persistan los síntomas. Los numerosos beneficios de la lactancia materna superan con creces los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados al COVID-19. Las recomendaciones sobre el contacto entre la madre y el lactante, y sobre la lactancia materna se basan en una evaluación integral que hace un balance entre los riesgos de infección del lactante por COVID-19, los riesgos de enfermedades graves y fallecimiento asociados a la ausencia de lactancia materna o el uso inadecuado de fórmulas para lactantes, y los efectos protectores del contacto piel a piel y la lactancia materna. Asesoró: Dra. Gisela Martinchuk (MN 95637), Coordinadora de la sección Neumonología Pediátrica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Médica Pediatra Neumonóloga del Hospital Italiano y Secretaria del Comité Nacional de Neumología de Sociedad Argentina de Pediatría; y miembros de la sección.





11 recomendaciones para una lactancia segura en pandemia

