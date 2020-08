Así lo confirmó ayer el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Igualmente, el funcionario no precisó si de ese cónclave "surgirá claramente" la fecha concreta de retorno a las prácticas. La anunciada y postergada reunión entre el ministro de Salud, Ginés González García, y el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para resolver la fecha de regreso a los entrenamientos de los equipos profesionales se realizará el próximo martes. Así lo confirmó el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, quien adelantó que "la reunión será este martes en Casa de Gobierno". El funcionario no precisó si de ese cónclave "surgirá claramente" la fecha concreta de retorno a las prácticas en el fútbol profesional, paralizado desde marzo último por la pandemia del coronavirus. "Todo dependerá de la evolución de la situación epidemiológica en el país" describió Bonelli en declaraciones a radio 94.7 Club Octubre. "El martes se analizarán todas las posibilidades entre las autoridades del Ministerio y de la AFA" insistió Bonelli, quien también puntualizó que "las cartas están sobre la mesa". El jefe de Gabinete de Salud se excusó, asimismo, de confirmar que el lunes 10 sería el día de regreso a los entrenamientos de los equipos que hoy presionan para la inmediata vuelta al trabajo, a partir de su participación en la Copa Libertadores y después que CONMEBOL estableciera el 15 de septiembre como fecha de reinicio de la competición. Bonelli anticipó también que "los protocolos presentados" por la Comisión Médica de la AFA, encabezada por Donato Villani, ya recibieron el visto bueno de la cartera sanitaria. "El Presidente de la Nación (Alberto Fernández) y todos nosotros queremos, primero, evitar que esta pandemia crezca en el país y, segundo, que el fútbol vuelva en algún momento", subrayó el funcionario. Por último, Bonelli descartó que el Ministerio autorice a los clubes involucrados a entrenar y concentrarse fuera de la Argentina. "El Ministerio (de Salud) no podría avalar esa posibilidad, ya que el virus está también en otros países del continente", concluyó.

TAPIA ESPERA EL VISTO BUENO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA QUE PUEDAN REINICIARSE LOS ENTRENAMIENTOS.



Coronavirus:

La reunión entre Tapia y Ginés se realizará el martes en Casa de Gobierno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar