ARSENAL CAMPEÓN El clásico de Londres definió la FA Cup y el que festejó fue Arsenal, que superó 2-1 a Chelsea con un doblete de Pierre-Emerick Aubameyang. Los arcos de los dos equipos fueron defendidos por argentinos: Emiliano Martínez fue titular en el ganador; y Wilfredo Caballero, en el perdedor. Con este triunfo, Arsenal llegó a 14 títulos de la FA Cup y se consolida como el más ganador de esta competencia, además de obtener un boleto a la próxima Europa League. DIEZ REFUERZOS CONFIRMADOS Central Córdoba de Santiago del Estero ya no tiene a Gustavo Coleoni como entrenador y perdió a 15 jugadores en este receso. Sin embargo, se movió rápido para contratar al DT Alfredo Berti y luego concretó ya diez fichajes: José Luis Fernández (libre de Atlético Tucumán), Pablo Palacios Alvarenga (libre de San Martín de San Juan), Santiago Rosales (Racing), Franco Sbuttoni (libre de Arsenal), Leandro Vella (libre de Godoy Cruz), Alejandro Sánchez (libre de Atl. Tucumán), Juan Vieyra (libre de Huracán), Ariel Rojas (libre de Atlético Tucumán), Iván Ramírez (Gimnasia de Mendoza) y Claudio Riaño (libre de Rosario Central). Así, el Ferroviario se convirtió en el club que más se movió en cuanto a incorporaciones en este receso. BANFIELD SANCIONADO La Asociación del Fútbol Argentino informó que Banfield no podrá incorporar jugadores por una decisión de FIFA, a raíz de una deuda con Millonarios de Colombia. "De conformidad con las decisiones adoptadas oportunamente por las instancias competentes de la FIFA en los procesos que en cada caso se indica, es que corresponde hacer efectivas las prohibiciones de registrar nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional", comunicó la AFA a través de su boletín oficial. POSITIVOS EN ECUADOR La Liga de Quito, uno de los rivales de River en la Copa Libertadores (cuya fecha de reinicio es el 15 de septiembre), anunció ocho casos positivos de coronavirus. "Son dos jugadores, dos miembros del equipo médico, uno del cuerpo técnico y tres colaboradores", detalló el club ecuatoriano, que cuenta con tres argentinos en el plantel: el arquero Adrián Gabbarini y los mediocampistas Ezequiel Piovi y Lucas Villarruel. Por esta razón, Liga suspendió un amistoso que tenía previsto ayer contra Sociedad Deportiva Aucuas. INTER SUBCAMPEÓN Inter venció ayer 2-0 a Atalanta y, de esa manera, se coronó subcampeón de la Serie A de Italia. El conjunto de Milan terminó con 82 puntos, uno menos que el campeón Juventus y cuatro más que Atalanta y Lazio, los otros dos equipos clasificados a la Champions League. En tanto, Roma, Milan y Napoli se quedaron con los boletos a la próxima Europa League. Ayer, además, Roma (con un doblete de Diego Perotti) venció 3-1 a Juventus (gol de Gonzalo Higuain); Milan le ganó 3-0 a Cagliari; Napoli derrotó 3-1 a Lazio; y Brescia (ya descendido) igualó 1-1 con Sampdoria. Esta 38ª y última fecha de la Serie A de Italia se completará hoy, con la definición del tercer descenso como principal atracción: Lecce (35 puntos) recibe a Parma (15.45, ESPN), mientras que Genoa (36 puntos) será local ante Hellas Verona (15.45, Fox Sports). La jornada se completa con el descendido SPAL vs Fiorentina (13.00, ESPN), Bologna vs Torino (15.45, Fox Sports) y Sassuolo vs Udinese.



Breves: Fútbol

2 de Agosto de 2020

